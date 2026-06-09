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Новий "податок на OLX": українцям розповіли, хто може не платити

Олексій Тесля
9 червня 2026, 20:43
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Одним із ключових нововведень стане зміна порядку оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи.
Податки
В Україні запровадили новий податок / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Змінюється порядок оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи
  • Закон передбачає пільговий режим для окремих категорій громадян

Верховна Рада схвалила законопроект, який передбачає нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові торговельні платформи. Зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, документ спрямований на впровадження міжнародної системи автоматичного обміну даними про доходи користувачів відповідно до вимог європейської директиви DAC7 та стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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За словами глави Мінфіну, представники бізнесу брали участь у підготовці законопроекту та підтримали його положення.

Що змінюється

Одним із ключових нововведень стане зміна порядку оподаткування доходів, отриманих через онлайн-платформи. Замість чинного податкового навантаження у розмірі 23% застосовуватиметься єдина ставка податку на доходи фізичних осіб на рівні 10%.

При цьому цифрові платформи виконуватимуть функції податкових агентів: розраховувати, утримувати та перераховувати податок до бюджету. Користувачам не доведеться самостійно подавати декларації або займатися податковим адмініструванням.

Хто може не платити

Закон також передбачає пільговий режим для громадян, які продають особисті речі або товари, що були у вжитку. Для таких операцій встановлено неоподатковуваний ліміт у розмірі до 2000 євро на рік. Таким чином, разові продажі особистого майна не вважатимуться підприємницькою діяльністю і не спричинятимуть податкових зобов’язань.

Новий податок: що кажуть у Мінфіні

За оцінкою Міністерства фінансів, нові правила допоможуть зробити ринок електронної торгівлі більш прозорим, скоротити обсяг тіньової економіки та забезпечити єдині умови для всіх учасників. Очікується, що завдяки новому механізму державний бюджет зможе додатково отримувати близько 14 млрд гривень щорічно.

У відомстві підкреслюють, що в нинішніх умовах ці кошти планується спрямовувати на фінансування потреб сектору безпеки та оборони. Крім того, ухвалення закону пов'язане з виконанням зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом у рамках діючих програм співпраці.

Податок на OLX: що важливо знати

Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроект №15111-д, який запроваджує новий порядок оподаткування доходів, отриманих через цифрові сервіси, такі як Bolt, Uklon, Glovo, Uber та Airbnb.

Ухвалення документа стало важливим кроком у виконанні зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом. Законопроект пройшов складну процедуру доопрацювання: розгляд включав понад 3500 поправок, а у другому читанні його підтримали 241 народний депутат.

Підвищення податків в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набрання чинності підвищення податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

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Про персону: Сергій Марченко

Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

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