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Укрзалізниця запускає нові рейси з Дніпра на літо: куди курсуватимуть потяги

Руслан Іваненко
9 червня 2026, 21:06
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Залізничники розширили маршрутну мережу та адаптували графік руху до сезонного попиту на перевезення
Вокзал, поезд
Перевізник збільшив кількість літніх рейсів / колаж: Главред, фото: Wikipedia

Читайте в матеріалі:

  • Коли вирушать нові поїзди з Дніпра
  • Які маршрути додали до літнього графіка
  • На які рейси вже можна купити квитки

Укрзалізниця запроваджує нові сезонні рейси з Дніпра у межах оновленого літнього графіка руху пасажирських поїздів. Уже з 28 червня пасажири зможуть скористатися новими сполученнями до Закарпаття та чорноморського узбережжя. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Продаж квитків на нові рейси стартував у вівторок, 9 червня.

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Для мешканців Дніпра призначено два додаткові маршрути:

  • поїзд №83/84 Дніпро – Мукачево курсуватиме у форматі нічного експреса;
  • поїзд №153/154 Дніпро – Одеса здійснюватиме денні рейси у визначені дати.

Оновлення літнього графіка

У компанії зазначають, що в межах підготовки до літнього сезону було додано 12 нових рейсів по всій країні. Також залізничники скоротили час у дорозі для трьох поїздів, продовжили чотири маршрути до гірських станцій та перевели вісім поїздів із черезденного графіка на щоденне курсування.

Крім того, поїзди №137/138 Київ – Івано-Франківськ та №142/141 Чернігів – Івано-Франківськ тепер курсуватимуть до станції Ясіня. Водночас маршрут №113/114 Харків – Ужгород переведено на графік руху через день замість попереднього розкладу за окремими датами.

Укрзалізниця наголошує, що кількість рухомого складу не збільшувалася, а новий літній графік вдалося сформувати завдяки оптимізації та більш ефективному використанню наявних вагонів.

У перевізника також повідомили, що продаж квитків на нові напрямки відкриватиметься поступово, а повний перелік рейсів стане доступним у мобільному застосунку та на офіційному сайті протягом найближчих двох діб.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, жителів правобережної частини Дніпра та Новоолександрівської територіальної громади попередили про тимчасове припинення подачі води через проведення ремонтних робіт на магістральному водогоні.

Крім того, у Дніпрі в період з 8 по 11 червня з 08:00 до 18:00 триватимуть планові роботи на електромережах. Про це повідомили в Центральній енергетичній компанії (ЦЕК). Як зазначають енергетики, у зв’язку з проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання можливі тимчасові відключення електропостачання в різних районах міста.

Нагадаємо, що під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня 2026 року загинув рятувальник – це заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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