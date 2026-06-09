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Дочка прихильниці Путіна Успенської потрапила до лікарні: перші фото

Олена Кюпелі
9 червня 2026, 19:43
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Тетяна Плаксина знову з'явилася з клініки з очима різного розміру.
Любов Успенська, Тетяна Плаксина
Любов Успенська та Тетяна Плаксина / колаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Коротко:

  • Що зробила дочка Успенської
  • Як вона тепер виглядає

У путіністки Любові Успенської давно проблеми з її залежною дочкою Тетяною Плаксиною. Вона довгий час намагалася співати і продовжує мігрувати з реабілітаційних центрів до клінік пластичних хірургів.

Тепер же вона опублікувала фото з чергової клініки терористичної Росії і налякала своїх шанувальників. На фото вона дякує лікарям, проте виглядає так собі: вона не схожа на себе, а також одне око у неї вийшло більшим за інше.

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Дочка прихильниці Путіна стала невпізнанною
Дочка путіністки стала невпізнанною / Фото ЕГ

Зазначимо, що Плаксина постійно намагається змінити свою зовнішність. Раніше вона виглядала змученою дівчиною з поголеною головою і зламаною щелепою, яка колись у депресії бродила босоніж по Лос-Анджелесу.

У 2020 році в студії "Зірки зійшлися" вона звинувачувала матір у домашній тиранії та фізичному насильстві: "Вона замикала мене на ключ, намагалася душити!". Тоді Успенська була розчавлена і публічно називала дочку "несамовитою", після чого Тетяна втекла до батька в США і настав період повного хаосу.

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Про особу: Любов Успенська

Любов Успенська — радянська, російська та американська співачка у жанрі шансон, повідомляє Вікіпедія. Народилася, виросла і першу популярність як артистка здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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