Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України

Юрій Берендій
9 червня 2026, 18:39оновлено 9 червня, 19:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Моніторингові канали попередили про ймовірну підготовку Росією ударів по великих відділеннях "Нової пошти" в Чернігові.
Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України
Росія обрала нову ціль для ударів - для якого міста загроза / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Російські війська готують повітряний удар по Чернігову
  • Ціллю окупантів можуть стати великі відділення "Нової пошти"
  • Моніторингові канали закликають не ігнорувати повітряні тривоги

Російські окупаційні війська готують удар по Чернігову. Ціллю ворожої атаки, ймовірно, стануть поштові відділення "Нової пошти". Про це повідомив моніторинговий канал "ЄРадар".

"За наявною інформацією, противник планує ураження великогабаритних поштових відділень "Нової пошти" у м. Чернігів", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Моніторингові канали закликають громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та, поки вона триває, не перебувати поблизу поштових відділень.

Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль останніх ударів РФ - коментар експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що Росія змушена робити свої удари більш масованими та розтягнутими в часі через власні обмежені можливості.

За його словами, під час атак на Київ застосовується все наявне озброєння, фактично використовується принцип "зліпили з того, що було", оскільки РФ запускає все, що змогла зібрати. Він також наголосив, що поєднання різних типів ракет і дронів ускладнює їхню взаємодію через різну швидкість, системи наведення та час підльоту.

Жданов також вважає, що саме через безвихідь Росія могла застосувати "Орєшнік" під час однієї з останніх масованих атак на Київ та область, намагаючись таким чином залякати населення.

Крім того, експерт підкреслив, що Кремль хаотично використовує різні ракети та дрони, розраховуючи на те, що кожна нова атака може змусити Україну погодитися на умови Москви. Водночас, за його словами, Росія не може зупинити бойові дії, оскільки це було б фактичним визнанням поразки у війні.

"А безвихідь у Росії через те, що там чудово розуміють, що ресурси закінчуються, зокрема, бачать дефіцит бюджету. Якщо голова Центробанку РФ відкрито говорить про настільки великі бюджетні проблеми, що наступним етапом буде конфіскація вкладів населення. А Зюганов взагалі з трибуни сказав, що Росія на порозі 1917 року і не можна допустити революції", - підсумував він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що внаслідок масштабного удару РФ по Конотопу постраждали п’ятеро мирних жителів, зокрема троє дітей. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням і водою.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив загибель та поранення людей внаслідок удару по заводу "Яготинське для дітей", де виробляли дитяче харчування. Він наголосив на жорстокості російських атак на цивільну інфраструктуру в Київській області.

Як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") попередив про активізацію ударів дронами, зокрема за логістичними трасами між Сумами і Харковом, що свідчить про зміну тактики окупантів і підвищення загрози для критичної інфраструктури.

Інші новини:

Про джерело: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Чернігова війна в Україні ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Отримав результат, який був потрібен": Зеленський розкрив наслідки листа до Путіна

"Отримав результат, який був потрібен": Зеленський розкрив наслідки листа до Путіна

19:20Війна
Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України

Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України

18:39Війна
Долар встановив новий абсолютний рекорд: курс валют на 10 червня

Долар встановив новий абсолютний рекорд: курс валют на 10 червня

18:17Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Огірки підуть активно в ріст: експерт поділився рецептом домашнього стимулятора

Огірки підуть активно в ріст: експерт поділився рецептом домашнього стимулятора

Ні на градус більше: якою має бути температура в холодильнику влітку

Ні на градус більше: якою має бути температура в холодильнику влітку

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Нам потрібні ваші гроші": Зеленський зробив несподівану заяву щодо Абрамовича

"Нам потрібні ваші гроші": Зеленський зробив несподівану заяву щодо Абрамовича

Китайський гороскоп на завтра, 10 червня: Бикам — звільнення, Півням — несподіванки

Китайський гороскоп на завтра, 10 червня: Бикам — звільнення, Півням — несподіванки

Останні новини

21:06

Укрзалізниця запускає нові рейси з Дніпра на літо: куди курсуватимуть потяги

20:51

Троянди цвістимуть без упину: чим із кухні потрібно полити кущі в червніВідео

20:43

Новий "податок на OLX": українцям розповіли, хто може не платити

20:40

Секрет пишного цвітіння: яка проста помилка заважає вазонам

20:35

Лише пів літра під кущ: як швидко виправити скручене листя томатівВідео

Для Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – МаксаковаДля Росії настає час Ч, Путіна вже готові здати – Максакова
20:31

Популярний продукт: що не можна давати котам їсти навіть у малих дозахВідео

20:00

Зіткнення РФ з НАТО: розкрито ймовірні терміни нового конфлікту

19:50

Чи має особливу силу вода, освячена на певні свята - відповідь священника

19:43

Дочка прихильниці Путіна Успенської потрапила до лікарні: перші фото

Реклама
19:36

Помилка, що ріже слух: як правильно назвати "кольцо" українською

19:20

"Отримав результат, який був потрібен": Зеленський розкрив наслідки листа до Путіна

19:10

Чому загострилися відносини України та Польщі: Денисенко назвав головні причиниПогляд

19:08

Чи є загроза вторгнення на кордоні з Білоруссю на Житомирщині: що кажуть військові

18:54

Без другого шансу: які знаки Зодіаку ніколи не повертаються до колишніх

18:49

Рятувальники оніміли, побачивши самотню собаку на човні посеред моря

18:39

Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України

18:37

Секрет пишного саду: які рослини обов’язково потрібно обрізати в червніВідео

18:25

Щури не підійдуть на кілометр: запах яких рослин вони терпіти не можуть

18:21

Адвокати Кіпермана спростували зв'язок бізнесмена із засудженим юристом Носовим

18:17

Долар встановив новий абсолютний рекорд: курс валют на 10 червня

Реклама
18:12

"Росіяни відчують війну": Зеленський анонсував масовані удари ракет і дронів по РФВідео

18:11

У смартфонів є термін придатності, і його можна перевірити

17:38

Зірок більше немає: Потап і Настя зазнали серйозного удару в Україні

17:37

Росіяни почали відступ на фронті: названо причини та наслідки для України

17:10

Бачив кожен, але знають одиниці: що таке "фрамуга" і "вікниця"Відео

17:04

Під Києвом існує інше "місто": що знайшли під вулицями столиці і в чому небезпекаВідео

16:57

Ніяка не "умнічка": як правильно та красиво похвалити за розум українською

16:52

Звичайна річ із сараю, яку багато хто вважає сміттям, рятує врожайВідео

16:50

Як ще назвати Євгенію українською мовою: лагідні та милозвучні варіанти

16:46

"Її не було в Україні": стало відомо, де жила Ротару під час війни

16:32

"Наступний мотопробіг до Криму!" Штурмовики "Скелі" створили власний мотоклуб

16:26

"Для наступних поколінь": демонтований пам'ятник Булгакову хочуть зберегти

16:23

На Черкащині конфлікт із ТЦК закінчився стріляниною: що відомо

16:10

Захисник двору чи загроза: чому не варто пиляти волоський горіх у дворі

15:59

Навіщо досвідчені господині кладуть крейду в шафу: копійчаний лайфхакВідео

15:50

Як правильно організувати гардероб в шафі: місця стане вдвічі більшеВідео

15:49

Припинення вогню несе прихований ризик для України - Зеленський пояснив чому

15:20

Кеті Перрі та Джастін Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки

15:00

Дівчина зробила ДНК-тест заради забави й залишилася без сім’ї

14:59

Гороскоп Таро на завтра, 10 червня: Стрільцям — чесність, Козерогам — думати про себе

Реклама
14:47

Дивний новий вид павука прикидається жертвою, приховуючи небезпечну таємницю

14:40

Хімія не знадобиться: три дієві способи, які допоможуть позбутися колорадського жукаВідео

14:39

"Злобний": відомий ведучий розкрив неприємне про Остапчука

14:36

Рада ухвалила закон про "податок на OLX": до чого тепер слід готуватись українцям

14:25

Чи треба чистити молоду картоплю: в одному випадку шкірка стає небезпечноюВідео

14:20

Не особисто в руках Путіна: Максакова пояснила, як еліти РФ хочуть зберегти владу

13:58

Без води, в стані виснаження: на Одещині діти більше 12 годин писали НМТ

13:48

США в ООН заявили, що вторгнення в Україну стало для РФ стратегічним провалом

13:31

"І його знищила, і сама на межі смерті": Сімоньян публічно знищили в РосіїВідео

13:07

На картині, якій 160 років, помітили дівчину з iPhone в рукахВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти