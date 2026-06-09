Росія обрала нову ціль для ударів: загроза для одного міста України

Моніторингові канали попередили про ймовірну підготовку Росією ударів по великих відділеннях "Нової пошти" в Чернігові.

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Росія обрала нову ціль для ударів - для якого міста загроза / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

Російські війська готують повітряний удар по Чернігову

Ціллю окупантів можуть стати великі відділення "Нової пошти"

Моніторингові канали закликають не ігнорувати повітряні тривоги

Російські окупаційні війська готують удар по Чернігову. Ціллю ворожої атаки, ймовірно, стануть поштові відділення "Нової пошти". Про це повідомив моніторинговий канал "ЄРадар".

"За наявною інформацією, противник планує ураження великогабаритних поштових відділень "Нової пошти" у м. Чернігів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Моніторингові канали закликають громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та, поки вона триває, не перебувати поблизу поштових відділень.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль останніх ударів РФ - коментар експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що Росія змушена робити свої удари більш масованими та розтягнутими в часі через власні обмежені можливості.

За його словами, під час атак на Київ застосовується все наявне озброєння, фактично використовується принцип "зліпили з того, що було", оскільки РФ запускає все, що змогла зібрати. Він також наголосив, що поєднання різних типів ракет і дронів ускладнює їхню взаємодію через різну швидкість, системи наведення та час підльоту.

Жданов також вважає, що саме через безвихідь Росія могла застосувати "Орєшнік" під час однієї з останніх масованих атак на Київ та область, намагаючись таким чином залякати населення.

Крім того, експерт підкреслив, що Кремль хаотично використовує різні ракети та дрони, розраховуючи на те, що кожна нова атака може змусити Україну погодитися на умови Москви. Водночас, за його словами, Росія не може зупинити бойові дії, оскільки це було б фактичним визнанням поразки у війні.

"А безвихідь у Росії через те, що там чудово розуміють, що ресурси закінчуються, зокрема, бачать дефіцит бюджету. Якщо голова Центробанку РФ відкрито говорить про настільки великі бюджетні проблеми, що наступним етапом буде конфіскація вкладів населення. А Зюганов взагалі з трибуни сказав, що Росія на порозі 1917 року і не можна допустити революції", - підсумував він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що внаслідок масштабного удару РФ по Конотопу постраждали п’ятеро мирних жителів, зокрема троє дітей. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням і водою.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив загибель та поранення людей внаслідок удару по заводу "Яготинське для дітей", де виробляли дитяче харчування. Він наголосив на жорстокості російських атак на цивільну інфраструктуру в Київській області.

Як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") попередив про активізацію ударів дронами, зокрема за логістичними трасами між Сумами і Харковом, що свідчить про зміну тактики окупантів і підвищення загрози для критичної інфраструктури.

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Про джерело: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

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