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"Нам потрібні ваші гроші": Зеленський зробив несподівану заяву щодо Абрамовича

Анна Ярославська
9 червня 2026, 07:53
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Президент запропонував витратити 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", на захист повітряного простору України.
Зеленський, Страмер, Абрамович
Зеленський розповів, на що хоче витратити мільярди Абрамовича / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Головне із заяви президента:

  • Кошти Абрамовича могли б піти на закупівлю додаткових систем протиракетної оборони
  • Це критично важливо для захисту енергетичної інфраструктури України
  • Передача цих грошей на військові потреби — юридично складний процес

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушив питання долі заморожених мільярдів російського олігарха Романа Абрамовича, який перебуває під санкціями, на зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Британський уряд планує спрямувати ці кошти на гуманітарні потреби України, проте Зеленський пропонує більш пріоритетне рішення — захист неба.

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Як сказав Зеленський в інтерв'ю The Guardian, 2,4 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі" могли б піти на закупівлю додаткових систем протиракетної оборони в США. Це критично важливо для захисту енергетичної інфраструктури України.

Йдеться про дорогі засоби та антибалістичні ракети, які можуть бути придбані, зокрема, в рамках програми PURL.

"Вони [ракети] дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну – чому б не використати російські гроші?", – сказав Зеленський.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Передача цих грошей на військові потреби — юридично складний процес, але Україна активно працює над тим, щоб російські активи почали працювати на її безпеку вже зараз.

"Прем'єр-міністр сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це. Це складний момент", – пояснив Зеленський.

Також він пожартував, що Абрамович не привіз із собою гроші, коли вони зустрілися в Києві минулого місяця.

"Він не привіз ці гроші. Я сказав: "Нам потрібні ваші гроші", — сказав Зеленський.

Крім того, президент сказав, що попросив Стармера та союзників про додаткову допомогу в "закритті неба" від російських атак, а також про кошти для переведення українських військових на професійні контракти замість примусового призову.

Зеленський привітав санкції Великої Британії проти "тіньового флоту" Росії та зазначив, що Україні потрібні додаткові санкції проти Москви "якнайшвидше", щоб утримати правителя Росії Путіна від ескалації військових атак з метою "боротися до кінця" у війні проти України.

Абрамович придумав схему, щоб не віддавати Україні гроші за продаж "Челсі"

Як відомо, продаж "Челсі" у 2022 році відбувся на вимогу уряду Бориса Джонсона після вторгнення Росії в Україну. Після накладення санкцій на Абрамовича кошти, отримані від продажу клубу, заморозили.

У грудні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив Абрамовичу юридичними кроками, якщо той не погодиться на використання коштів виключно для України.

Представники Абрамовича наполягають, що такого обмеження спочатку не було, і тепер прагнуть вирішити суперечку шляхом реєстрації власного фонду. Його очолить колишній топ-менеджер UNICEF Майк Пенроуз. Про це писало у квітні видання The Athletic.

У МЗС Великої Британії заявили, що продовжуватимуть відстоювати позицію щодо виключного спрямування коштів на допомогу Україні.

Візит Зеленського до Лондона — що відомо

7 червня президент Володимир Зеленський прилетів до Лондона. Там він зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.

Стармер, Макрон і Мерц у форматі Є3 – Україна визначили п'ять умов для досягнення справедливого і міцного миру.

8 червня Зеленський у рамках робочого візиту до Великої Британії зустрівся з британським монархом Чарльзом III у Віндзорському замку.

Глава держави висловив подяку Його Величності, народу та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку громадян України, які протистоять російській агресії.

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Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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