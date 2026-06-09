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"Росіяни відчують війну": Зеленський анонсував масовані удари ракет і дронів по РФ

Юрій Берендій
9 червня 2026, 18:12
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Україна нарощує власні можливості для ударів у відповідь, щоб Росія дедалі відчутніше відчувала наслідки війни на своїй території, сказав президент.
'Росіяни відчують війну': Зеленський анонсував масовані удари ракет і дронів по РФ
Зеленський анонсував масовані атаки по території РФ / Колаж: Главред, фото: Денис Штілерман (Denys Shtilierman) / X, скріншот з відео

Про що сказав Володимир Зеленський:

  • Ворог за добу випускає по Україні до 100 ракет і 650 дронів
  • Наразі українські сили б'ють у відповідь меншою кількістю засобів
  • Київ планує наростити обсяг ударів для повноцінної відповіді

Росія продовжує масовані повітряні атаки по території України, застосовуючи сотні дронів і десятки ракет за один удар. Україна, своєю чергою, поступово нарощує спроможності для симетричної та ефективної відповіді, хоча поки не має паритету в кількості засобів ураження. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції із лідерами країн Північної Європи та Балтії, яку транслював Офіс президента України.

За словами Зеленського, Росія під час масованих атак застосовує проти України приблизно від 650 ударних дронів і від 35 до 100 ракет на добу.

відео дня

Президент зазначив, що Україна також завдає ударів у відповідь, хоча наразі не має такого самого обсягу засобів ураження. За його словами, українські сили вже використовують близько 300–350 відповідних засобів, а їхню кількість планують збільшити до рівня, який дозволить повноцінно відповідати на російські атаки.

"І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми, але вони відчують її вдома", - сказав він.

Дивіться відео заяви Зеленського:

'Росіяни відчують війну': Зеленський анонсував масовані удари ракет і дронів по РФ
/ Скріншот

Як удари по РФ впливають на хід переговорів - коментар політолога

Як писав Главред, удари по цілях у глибокому тилу Росії посилюють переговорні позиції Києва та можуть сприяти наближенню завершення війни. Однак, політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначає, що наразі ці атаки не є фактором, який би кардинально змінив позицію російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним.

За його словами, з огляду на поточний баланс сил Росія вже не має можливості висувати вимоги, що виходять за межі припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — підсумував він.

'Росіяни відчують війну': Зеленський анонсував масовані удари ракет і дронів по РФ
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Президент Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по нафтопереробному заводу в Саратові, що знаходиться за 700 кілометрів від фронту, підкресливши далекобійність операцій Сил оборони України. Також були уражені цілі у Ростовському та Кіровському регіонах, що значно посилює тиск на інфраструктуру РФ.

Також раніше повідомлялося, що в результаті координації робіт спецслужб було нанесено точкові удари по нафтовому терміналу у Санкт-Петербурзі, на батьківщині Путіна. Дані операції виконали СБУ, СБС, ССО, ГУР і ДПСУ.

Як раніше повідомляв Главред, удари дронів у Криму по сторожовому кораблю "Світляк" і військовим об’єктам суттєво ускладнили контроль росіян над півостровом, посилюючи ізоляцію окупованих територій. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив ураження стратегічних цілей і додав, що ці дії є частиною ширшої операції із знищення ворожих позицій у Криму та навколишніх регіонах.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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