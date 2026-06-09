Чи є загроза вторгнення на кордоні з Білоруссю на Житомирщині: що кажуть військові

Територія кордону з Білоруссю у Житомирські області укріплена інженерними загородженнями, а контроль здійснюється цілодобово.

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Що відбувається на кордоні з Білоруссю на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Скупчення військ на кордоні України та Білорусі наразі немає

Оборонні позиції на Житомирщині посилені

Кордон контролюють дрони й патрулі

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Українські підрозділи на кордоні з Білоруссю повідомляють про стабільну ситуацію та відсутність ознак формування ударних сил з боку держави-агресора Росії. Територія укріплена інженерними загородженнями, а контроль здійснюється цілодобово. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментарі військових.

Яка ситуація на кордоні зараз

Українські бійці зазначили, що ділянка на Житомирщині перебуває під постійним наглядом, а ознак підготовки до наступальних дій не фіксують.

"Скупчення військової техніки, створення ударних угруповань та скупчення людей у військовій формі на кордоні України та Білорусі немає", - розповів Юрій Шахрайчук, військовослужбовець підрозділу угруповання військ "Захід".

Він також зазначив, що всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією залишаються закритими з початку повномасштабного вторгнення.

"Ми зараз перебуваємо на основному шляху, який раніше вів з Білорусі в Україну… всі пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю не працюють", - додав військовий.

Як укріплюють оборону

На позиціях триває облаштування нових ліній оборони. Працюють сапери, встановлюються загородження, зводяться укриття для особового складу та техніки. "Будуємо бліндажі, окопи для техніки, для захисту, позицій різних… Багато збудували. Багато ще треба збудувати", - повідомив Дмитро, ще один військовослужбовець угруповання "Захід".

Інженерні підрозділи встановлюють невибухові бар’єри, які мають зупиняти рух противника. "Встановлюємо невибухові загородження… малопомітна сітка здатна зупиняти техніку на рубежах", - розповів Вадим, теж військовослужбовець угруповання "Захід".

Як контролюють повітряний простір

Ситуацію на кордоні відстежують за допомогою дронів, зокрема обладнаних тепловізійними камерами. "Є техніка, проводять господарські роботи, але скупчення військової техніки, особового складу не бачив", - зазначив Віталій, оператор безпілотника.

Для перехоплення повітряних цілей використовують спеціалізовані дрони. "Це перехоплювач повітряних цілей… може знищувати різні повітряні цілі противника", - пояснив військовослужбовець "Шершень".

Патрулювання та робота наземних груп

Щодня прикордонні наряди проходять десятки кілометрів, перевіряючи загородження та стежачи за відсутністю порушень. "І 10, і 15 кілометрів буває… Ні з їхнього, ні з нашого боку провокацій не було допущено", - повідомив Микола Качуляк, військовослужбовець угруповання "Захід".

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Командувач Сил безпілотних Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що Україна визначила 500 об'єктів для ударів по Білорусі у разі наступу, і порадив Олександру Лукашенку не загрожувати Україні. Він підкреслив, що Росія посилює тиск на Білорусь для залучення у війну на боці Кремля, створюючи додаткову загрозу на північному напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль готує небезпечний план атак через Білорусь з використанням ударних безпілотників, а не наземного вторгнення. Заяви Мінська про спроби українських дронів перетнути кордон можуть слугувати підставою для запуску ударів по логістичних маршрутах на заході країни.

Як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко визначив рівень загрози з боку Білорусі як "код жовтий", наголошуючи на важливості підготовки оборони і постійної пильності. Він зазначив, що у випадку концентрації російських сил на території Білорусі загроза зросте до "коду червоного".

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