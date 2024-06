РФ перекидає війська з Донеччини: в ISW розкрили наслідки українських контратак

Сили оборони України проводять активні та успішні контратаки на Харківському напрямку, що змушує російське військове командування перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи із Донеччини. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри російських джерел, на яких видно українську контратаку на позиції РФ на північ від Харкова (в північно-західному Глибокому).

Крім того, в ISW наводять слова так званих "російських воєнкорів", які стверджують про механізовані контратаки Сил оборони України неподалік Глибокого та Тихого (на північний схід від Харкова), а також в межах Вовчанська поблизу агрегатного заводу (на північний схід від Харкова).

"Російські війська також продовжували наступальні операції на північ від Харкова біля Липців та на північний схід від Харкова біля центру Вовчанська та Вовчанських Хуторів", - йдеться у звіті.

Водночас речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх зазначив, що для заміни підрозділів, які втратили боєздатність на Липському напрямку РФ перекинула туди частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) і 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус [АК] Ленінградського військового округу [ЛВО]).

Повх також повідомив, що з приблизно з 12-13 червня російські війська перекидають додаткові військові підрозділи на підтримку Вовчанського напрямку, зокрема підрозділи 138-ї мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія, Ленінградський військовий округ).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.