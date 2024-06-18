РФ перекидає війська з Донеччини: в ISW розкрили наслідки українських контратак

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія перекидає додаткові резерви на Харківщину для заміни підрозділів, що втратили боєздатність.

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В ISW розкрили наслідки українських контратак на Харківщині / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України проводять активні та успішні контратаки на Харківському напрямку, що змушує російське військове командування перекидати на цей напрямок додаткові підрозділи із Донеччини. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри російських джерел, на яких видно українську контратаку на позиції РФ на північ від Харкова (в північно-західному Глибокому).

Крім того, в ISW наводять слова так званих "російських воєнкорів", які стверджують про механізовані контратаки Сил оборони України неподалік Глибокого та Тихого (на північний схід від Харкова), а також в межах Вовчанська поблизу агрегатного заводу (на північний схід від Харкова).

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"Російські війська також продовжували наступальні операції на північ від Харкова біля Липців та на північний схід від Харкова біля центру Вовчанська та Вовчанських Хуторів", - йдеться у звіті.

Водночас речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх зазначив, що для заміни підрозділів, які втратили боєздатність на Липському напрямку РФ перекинула туди частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) і 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус [АК] Ленінградського військового округу [ЛВО]).

"Поява цих підрозділів у районі Вовчанська вказує на можливу передислокацію з Донецького на Харківський напрямок для посилення російського угруповання в Харківській області", - роблять висновок в Інституті вивчення війни.

Повх також повідомив, що з приблизно з 12-13 червня російські війська перекидають додаткові військові підрозділи на підтримку Вовчанського напрямку, зокрема підрозділи 138-ї мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія, Ленінградський військовий округ).

Бої на Харківщині / Карта: understandingwar

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - яка ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія Росії зазнає значних втрат і опинилася в скрутному становищі на Харківщині, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Російські окупаційні війська потрапили в оточення на території агрегатного заводу у Вовчанську, де їх постачання провізії та боєприпасів ускладнене, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з групи "Інформаційний спротив".

За інформацією Forbes, українські захисники заблокували близько 400 російських солдатів на хімічному заводі в центрі Вовчанська, де після кількох невдалих спроб їхнього порятунку тридцять окупантів здалися в полон.

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