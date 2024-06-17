ЗСУ заблокували сотні росіян у Вовчанську: окупанти масово здаються в полон

Під час наступу на Харківщині росіяни не тільки не досягли своїх цілей, але й їхні перспективи на успіх стають все більш примарними.

https://glavred.net/ukraine/vsu-zablokirovali-sotni-rossiyan-v-volchanske-okkupanty-massovo-sdayutsya-v-plen-10573610.html Посилання скопійоване

ЗСУ оточили та змусили здатися сотні окупантів на хімзаводі / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Українські захисники заблокували близько 400 російських солдатів на хімічному заводі в центрі Вовчанська. Тридцять окупантів здалися в полон після кількох невдалих спроб їхнього порятунку. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Після кількох тижнів запеклих боїв, українські війська зупинили російський наступ на північ від річки Вовча. Тим часом російські сили, еквівалентні двом батальйонам, штурмували ПАТ "Вовчанський хімічний завод" на правому березі річки. Росіяни планували захопити завод і звідти почати операцію з форсування річки, щоб зайти в південний Вовчанськ.

"План провалився, коли українські війська - можливо, з 9-го стрілецького батальйону, Російського добровольчого корпусу або 36-ї бригади морської піхоти - атакували на захід від хімічного заводу і просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх товаришів на заході", - зазначили у матеріалі. відео дня

Українські військові повідомили про велику кількість загиблих та поранених серед росіян, які залишилися без шансів на евакуацію чи підкріплення. Російські командири наказали своїм військам прорватися через українські позиції, але ЗСУ відбили дві спроби окупантів, стверджує Центр оборонних стратегій.

"Тоді, очевидно, оточені росіяни почали масово здаватися в полон. Хоча російські та українські війська регулярно беруть один одного в полон, вони рідко роблять це десятками. Найбільше полонених, як правило, беруть під час облог великих міст і хаотичних поспішних відступів", - пише Forbes.

У виданні зазначили, що сотні українських військових здалися в полон в Маріуполі, протримавшись тижнями в оточеному місті. Також десятки українців захопили під час відступу з Авдіївки в лютому 2024 року.

"Те, що стільки росіян здались водночас у Вовчанську, місті, яке повністю не контролює жодна зі сторін, мало б налякати російських командувачів. Російська армія не повинна була загрузнути у Вовчанську. І, звичайно, не передбачалося втрачати десятки військ у невдалій спробі захопити плацдарм, щоб спробувати​​перетнути вузьку річку в центрі міста", - наголосили у матеріалі.

Якими б не були цілі окупантів, коли минулого місяця вони перетнули кордон на півночі України, російські сили не тільки не досягли своїх цілей, але й їхні перспективи на успіх стають все більш примарними.

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, російські війська ведуть активні наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Тихого на північ та північний схід від Харкова. Вони змогли просунутись на територію агрегатного заводу у Вовчанську, де їх заблокували ЗСУ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Також Сили оборони України перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку, що пов'язано з дозволом західних країн завдавати удари по території РФ, розповів командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Українські військові здійснили успішні контратакувальні дії в напрямку населених пунктів Стрілеча-Глибоке та у самому Вовчанську.

Як повідомляв Главред, ЗСУ вибили російських окупантів із рубежів біля населеного пункту Липці в Харківській області, розповів офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України, герой України Віталій Литвин. Наразі ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред