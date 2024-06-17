Ситуація динамічна: відомо, чи вдається ЗСУ зупиняти ворога на Харківщині

Армія країни-агресорки Росії "зав’язла" на Харківщині і зазнає "шалених втрат". Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що російські окупанти на півночі Харківщини проводять безуспішні дії, намагаються просунутися вперед, створити собі якийсь "пояс безпеки" і "буферну зону".
"Однак, Сили оборони їх там зупинили, ситуацію взято під контроль. І проводяться контратакуючі і наступальні операції з нашими Силами оборони проти російського агресора", - сказав Волошин.відео дня
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" додав, що ворог не припиняє проводити бойові зіткнення.
"Звісно, він проводить активні бойові зіткнення. І вже на ранок сьогодні були, і наразі вже є, на цей час, п’ять боєзіткнень з ворогом. Це якраз Вовчанськ та Липці. Точаться бої. Наші Сили оборони завдають їм відчутних втрат", - підкреслив Волошин і додав, що ситуація - динамічна.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Наступ РФ на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, 10 червня російські окупанти вдарили по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи, загорівся будинок.
В той же час, Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку. Успішні дії українських військових напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по території РФ.
Крім того, посадовець НАТО на правах анонімності розкрив подобові втрати російських окупаційних військ в ході наступу на Харківщині в травні 2024 року.
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