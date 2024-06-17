Ситуація динамічна: відомо, чи вдається ЗСУ зупиняти ворога на Харківщині

Російські окупанти на півночі Харківщини проводять безуспішні дії та намагаються просунутися вперед, каже Волошин.

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Наступ окупантів на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Армія країни-агресорки Росії "зав’язла" на Харківщині і зазнає "шалених втрат". Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що російські окупанти на півночі Харківщини проводять безуспішні дії, намагаються просунутися вперед, створити собі якийсь "пояс безпеки" і "буферну зону".

"Однак, Сили оборони їх там зупинили, ситуацію взято під контроль. І проводяться контратакуючі і наступальні операції з нашими Силами оборони проти російського агресора", - сказав Волошин. відео дня

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" додав, що ворог не припиняє проводити бойові зіткнення.

"Звісно, він проводить активні бойові зіткнення. І вже на ранок сьогодні були, і наразі вже є, на цей час, п’ять боєзіткнень з ворогом. Це якраз Вовчанськ та Липці. Точаться бої. Наші Сили оборони завдають їм відчутних втрат", - підкреслив Волошин і додав, що ситуація - динамічна.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, 10 червня російські окупанти вдарили по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи, загорівся будинок.

В той же час, Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку. Успішні дії українських військових напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по території РФ.

Крім того, посадовець НАТО на правах анонімності розкрив подобові втрати російських окупаційних військ в ході наступу на Харківщині в травні 2024 року.

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