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Снарядного голоду більше немає: в ЗСУ розповіли про успішні контратаки на фронті

Юрій Берендій
17 червня 2024, 15:05
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В ЗСУ наголосили, що українські військові здійснюють успішні дії та змушують російських окупантів перейти до оборони на певних ділянках фронту.
Снарядного голоду більше немає: в ЗСУ розповіли про успішні контратаки на фронті
ЗСУ успішно вибивають окупантів і захоплюють вогневі точки ворога / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України проводять успішні контратаки та займають вогневі точки противника на певних ділянках фронту. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, ситуація на фронті залишається динамічною. Водночас він відмовився прокоментувати успішні дії українських військових в Серебрянському лісництві.

"В цілях безпеки під час проведення операції можу сказати тільки те, що поки що ця інформація потребує подальшої тиші. Загалом, пізніше буде детально озвучена ця інформація", - сказав Волошин.

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Він також зазначив, що Сили оборони проводять активні контратаки та вибивають російських окупантів із зайнятих ними позицій.

"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають його оборонні рубежі та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії і займаємо їх вогневі позиції та вибиваємо з рубежів", - зазначив він.

За його словами, на певних ділянках фронту Сили оборони здійснюють успішні дії, і ворогу доводиться перейти до оборони. Волошин також повідомив, що наразі Збройні сили України не відчувають нестачі снарядів. При цьому він зауважив, що вся ситуація зрозуміліша у порівнянні.

Волошин зазначив, що 16 червня в східній операційній зоні російські окупанти зазнали значних втрат, зокрема було знищено:

  • 960 окупантів;
  • 2 танки;
  • 17 бронемашин;
  • 10 одиниць артилерії та мінометів;
  • 20 одиниць спеціальної та автомобільної техніки.

Крім того, українські військові ліквідували 42 укриття та 8 складів з боєприпасами разом з окупантами. Він також зазначив, що ворог активно використовує авіацію, скидаючи авіабомби.

За даними Волошина, тільки в травні 2024 року росіян скинули по території України понад 3200 керованих авіабомб.

"Лише від початку червня - понад 1050 авіаційних снарядів ворожа армія закинула якраз по позиціях наших захисників та по мирних населених пунктах і містах", - зазначив він.

Снарядного голоду більше немає: в ЗСУ розповіли про успішні контратаки на фронті
Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Наступ РФ на Сході - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська розширюють свої позиції у Донецькій області та можуть вийти на оперативний простір на захід від Авдіївки, пише аналітик Bild Юліан Рьопке.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський поділився ситуацією на найкритичніших напрямках фронту після майже тижня роботи на Східному фронті.

Українські захисники заблокували близько 400 російських солдатів на хімічному заводі в центрі Вовчанська. Після кількох невдалих спроб їхнього порятунку тридцять окупантів здалися в полон, йдеться у матеріалі Forbes.

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