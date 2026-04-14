Зеленський назвав дату нового масованого удару РФ по Україні

Президент України попередив про можливість нового комбінованого удару Росії найближчим часом та закликав до посилення протиповітряної оборони.

https://glavred.net/war/zelenskiy-nazval-datu-novogo-massirovannogo-udara-rf-po-ukraine-10756715.html Посилання скопійоване

Зеленський попередив про загрозу удару по Україні ракетами та дронами

Про що йдеться у матеріалі:

Сьогодні вночі, країна-агресорка Росія може завдати нового комбінованого удару по Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі с прем'єром Норвегії в Осло, яку транслював Офіс президента України.

"Сьогодні вночі може бути черговий російський удар. У небі над Україною зараз багато "Шахедів". Можливо, будуть задіяні й ракети", - попередив він. відео дня

Зеленський також нагадав, що сьогодні, 14 квітня, країна-агресорка Росія завдала чергового удару по українських містах, зокрема по Дніпру. Унаслідок атаки є загиблі, а близько 30 людей зазнали поранень.

Він висловив співчуття родинам жертв та наголосив на необхідності подальшого посилення та забезпечення систем протиповітряної оборони України.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки балістичних ракет РФ може випустити за одну атаку - думка експерта Як писав Главред, Росія має можливість одночасно застосувати проти України до 32 балістичних ракет, повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, що масштаб таких ударів залежить від кількості боєздатних пускових установок ОТРК "Іскандер-М". Наразі, за його оцінками, у Росії використовується не більше 15 таких комплексів, що дозволяє запускати одночасно приблизно до 30 ракет. Експерт також зазначив, що найбільша кількість балістичних ракет, яку РФ застосовувала в межах однієї атаки, сягала 32. Серед них були не лише ракети типу 9М723, а й окремі Х-55, які рухалися за балістичною траєкторією. При цьому запаси 9М723 у Росії є, однак вони значно поступаються обсягам крилатих ракет Х-101 і "Калібр". "Але, тим не менш, завдяки постійному виробництву росіяни можуть накопичувати балістику, забезпечуючи собі як щоденний терор (тобто ураження однієї-двох окремо взятих цілей на добу), так і здатність наносити масовані удари, застосовуючи за раз 32 балістичні ракети. До цього потрібно готуватися. У росіян така можливість є", - резюмує Коваленко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 14 квітня російські війська атакували дронами Черкаси та Черкаський район, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Унаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, ще дев’ять людей, серед яких дитина, були госпіталізовані.

За даними Інституту вивчення війни, Росія змінила підхід до повітряних атак, поєднуючи масовані нічні удари безпілотниками з потужними хвилями атак у денний час. Така тактика може призвести до зростання кількості жертв серед цивільного населення та посилення психологічного тиску.

Раніше повідомлялося, що російські війська завершили підготовку до нового масштабного обстрілу України. За інформацією моніторингових ресурсів, ворог накопичив значний запас засобів повітряного ураження та вже розмістив їх на пускових позиціях, а сама атака може відбутися впродовж найближчих 48 годин.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред