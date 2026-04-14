ЗСУ вдарили ракетами SCALP по базах РФ у районі аеропорту 'Донецьк' - Генштаб

Протягом доби під прицільним вогнем опинилися ключові логістичні вузли окупантів одразу у двох областях.

https://glavred.net/war/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-bazah-rf-v-rayone-aeroporta-doneck-genshtab-10756583.html Посилання скопійоване

Сили оборони вдарили ракетами SCALP по місцю зберігання ударних БпЛА ворога

Коротко:

Сили оборони України 13–14 квітня вдарили по об’єктах РФ

Уражено місця зберігання ударних БПЛА та склади боєприпасів

Удари завдали ракетами SCALP, бомбами GBU-39 та БПЛА

Сил оборони України 13 квітня та в ніч на 14 квітня завдали ударів по низці об’єктів РФ. Уражено місця зберігання БПЛА та склади боєприпасів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Однією з найважливіших цілей став район аеропорту "Донецьк". Українські захисники атакували місця зберігання ударних безпілотників, якими ворог щоночі атакує міста.

відео дня

Операцію виконали підрозділи Повітряних Сил ЗСУ, застосувавши французькі крилаті ракети SCALP та американські керовані авіабомби GBU-39.

Крім авіаударів, активно спрацювали й українські дрони-камікадзе. Під удар потрапили склади боєприпасів противника у трьох населених пунктах:

Азовське (Запорізька область);

Урзуф (Донецька область);

Куликівське (Донецька область).

Storm Shadow/SCALP EG / Інфографіка: Главред

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Удари по військових цілях РФ мають посилюватись - думка експерта Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що Україна має посилювати удари по військових цілях на території Росії, оскільки вони вже дають відчутний результат. За його словами, останнім часом кількість таких атак зросла. Вони порушують логістику ворога, завдають ударів по кораблях, які перевозили комплектуючі для дронів-камікадзе, а також змушують РФ посилювати систему протиповітряної оборони. Водночас експерт наголосив в ефірі Radio NV, що Україна повинна й надалі нарощувати свої можливості та розширювати арсенал озброєння. Це дозволить проводити більш ефективні, у тому числі комбіновані атаки, які матимуть ще більший вплив на військовий потенціал Росії.

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки важливих об’єктів російських військ, зокрема нафтобази "Гвардійська" в окупованому Криму та нафтоперекачувальної станції "Кримська" у Краснодарському краї РФ.

Також у ніч на 4 квітня Сили оборони України завдали ударів по російських залізничних ешелонах із пальним на Луганщині, що ускладнить логістику окупаційних військ. Під час удару по аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму знищено один безпілотник "Іноходець" ("Оріон") і пошкоджено ще три.

Як раніше повідомляв Главред, Сили безпілотних систем ЗСУ вразили два об’єкти передпольотної підготовки дронів-камікадзе на території Росії. Йдеться про цілі поблизу населеного пункту Навля та на аеродромі "Халіно".

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред