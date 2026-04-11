Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Уражена нафтобаза "Гвардійська" на тимчасово окупованій території Криму, а також нафтоперекачувальна станція "Кримська".

Здійснено атаки на важливі об'єкти РФ

Головне:

Завдано удару по нафтобазі "Гвардійська"

Знищено нафтоперекачувальну станцію "Кримська"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтобази "Гвардійська" на тимчасово окупованій території Криму, а також нафтоперекачувальної станції "Кримська" (м. Кримськ, Краснодарський край, РФ).

Крім того, уражені склади окупантів, пункти управління безпілотниками та зони зосередження живої сили противника на ВОТ України, йдеться в повідомленні Генштабу.

"У ніч на 11 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого удару по ряду логістичних та інших важливих об'єктів противника... Уражені об'єкти нафтової інфраструктури, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії: нафтоперекачувальна станція "Кримська" (м. Кримськ, Краснодарський край, РФ), а також нафтобаза "Гвардійська" на ВОТ АР Крим", – зазначає Генштаб.

За інформацією військових, також зафіксовано ураження складів боєприпасів противника в районах населених пунктів Македонівка та Донецьк Донецької області, а також Осипенко Запорізької області.

Крім того, українські воїни завдали вогневого удару по пунктах управління БПЛА в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань у Херсонській області. Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також Степногорське, Приазовське та Рибне у Запоріжжі.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по авіації РФ: відомості від української розвідки

На одному з військових аеродромів у Липецькій області сталася пожежа, яка знищила два винищувачі — Су-30 і Су-27, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За наявною інформацією, до інциденту можуть бути причетні учасники підпільного опору на території Росії. Операція, як стверджується, готувалася близько двох тижнів: за цей час вони проникли на об'єкт, обійшли охорону і пошкодили літаки прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

