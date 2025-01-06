Питання окупації Курахового: Братчук розповів, як діють окупанти і ЗСУ

Окупаційні сили РФ вже зайшли до промислової зони Курахового.

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Бої за Курахове тривають / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

Бої розпочалися в промзоні Курахового

ЗСУ знищують багато окупантів

Українські військові можуть отримати наказ на відхід

Армія країни-агресорки Росії прорвалася у промислову зону Курахового, що у Донецькій області, проте ворогу не вдалося повністю окупувати українське місто, тривають жорстокі бої.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук. За його словами, попри надскладну ситуацію ЗСУ вдається виконувати основне завдання, а саме - знищувати окупаційні сили, що діють у Кураховому.

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"Промзона - це не лише ТЕС, там і кілька заводів, зокрема й там наші підрозділи виконують завдання", - додав він.

Курахове / Інфографіка: Главред

При цьому Братчук не виключає, що у випадку необхідності, українські військові можуть отримати наказ на відступ з позицій у Кураховому для того, щоб надалі захищати місто Покровськ.

Наступ армії РФ на Курахове - що відомо

Раніше стало відомо, що у Кураховому тривали бої за залишки приватного сектора біля місцевої ТЕС. На саму ТЕС окупанти заходили силами ДРГ, намагаючись намацати слабкі місця.

Напередодні Главред писав, що аналітики DeepState також повідомляли, що на відтинку Слов'янка-Петропавлівка, що поблизу Курахового, окупаційні війська країни-агресора Росії здійснюють постійні спроби руху невеликими групами піхоти.

Нагадаємо, в ЗСУ розповідали, що російські окупанти намагаються захопити Курахове і не припиняють штурмові дії. Наприкінці грудня 2024 року ЗСУ контролювали близько 30% територій міста.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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