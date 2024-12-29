Росіян прорвались у Торецьку та Кураховому: у DeepState розкрили загрози для ЗСУ

Аналітики DeepState повідомили, що 28 грудня, російські війська просунулись на декількох напрямках.
В OSINT-проєкті DeepState також повідомили, що на Курахівському напрямку росіяни просунулись біля населеного пункту Шевченко, Янтарного, Розливу, а також у Кураховому. Також фіксуються успіхи терористів біля Рівнополя (Времівський напрямок) і у Торецьку.
Аналітики також спростовують повідомлення про повне захоплення РФ Курахового.
"Бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні, звісно", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни спробували висадитися на острів під Херсоном, проте штурм для росіян був провальним. Окупанти намагаються взяти контроль над островами у "сірій зоні", оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі.
Аналітики ISW повідомили, що ЗСУ повернули позиції на Донеччині. За їхніми даними, ЗСУ мали певні успіхи на схід від Сіверська, де раніше контроль над позиціями тримав ворог. Натомість армія Росії просунулася біля Торецька, Великої Новосілки, а також на Покровському і Курахівському напрямках.
Стало відомо, який капкан приготували ЗСУ ворогу. Зараз у місті Покровськ Донецької області спостерігається відносне затишшя, яке може передувати новій атаці російських військ. Українські сили планують посилити оборону міста за допомогою нової механізованої бригади.
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