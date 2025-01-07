За Курахове точаться важкі бої: ворог веде штурмові дії в міській забудові

Сили оборони України знищують окупантів та відбивають атаки.

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У ЗСУ описали ситуацію на Курахівському напрямку/ Колаж: Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

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РФ проводить штурмові дії на Курахівському напрямку

Бійці ЗСУ знищують окупантів та відбивають атаки

Російські окупанти проводять активні штурмові дії в міській забудові Курахового. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

У повідомленні йдеться, що в напрямку Дачного і Янтарного армія РФ також намагається просуватися.

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"Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки.", - повідомили в пресслужбі ОСУВ "Хортиця".

Висока інтенсивність боїв також фіксується на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони в районах Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Зеленого, Піщаного, Шевченка та Слов’янки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі українські позиції були зруйновані. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.", - додали в пресслужбі.

Курахове/ Інфографіка: Главред

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Як писав Главред, російські війська зайшли у міську забудову Курахового. Сили оборони знищують штурмові групи противника.

Вранці, 6 січня Міноборони РФ повідомило у Telegram, що їхні війська начебто повністю взяли під контроль Курахове. Водночас співзасновник аналітичного проєкту "Deep State" Руслан Микула зазначив, що станом на ранок такої інформації не було. За його словами, станом на вечір попереднього дня позиції Сил оборони все ще залишалися щонайменше в західній і північній частині ТЕС, і наразі немає підтверджень щодо їхньої втрати.

Згодом речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук повідомив, що армія країни-агресорки Росії прорвалася у промислову зону Курахового, що у Донецькій області, проте ворогу не вдалося повністю окупувати українське місто, тривають жорстокі бої.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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