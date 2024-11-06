Ситуація критична: в Донецькій ОВА розповіли, як "виживає" прифронтове місто

На даний момент у Покровську тривають евакуаційні заходи.

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Яка ситуація в Покровську / Колаж: Главред, фото Нацполіція, скріншот із відео

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У Покровську залишаються люди

Місто регулярно обстрілюється окупантами

Ще наприкінці літа Покровськ чіплявся за ілюзію мирного тилового життя, хоча фронт стрімко наближався. Проте зараз ситуація в місті критична. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Філашкін.

За його словами, ситуація в Покровську залишається вкрай складною через значні проблеми з постачанням води, електроенергії та газу.

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"В місті працюють деякі крамнички Укрпошта. Тобто саме мінімум для підтримання людей в місті працює. Ну дуже величезні проблеми з водо-, газо-, електропостачання. Ворог кожного дня обстрілює місто", — зазначив голова ОВА.

При цьому Філашкін додав, що в Покровській громаді на Донеччині залишаються 18 тисяч людей, серед яких 99 дітей. Він наголосив, що евакуація триває.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Як раніше писав Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку, на вузькій смузі, окупанти зосередили разом з резервами близько 120 тисяч. За словами Дмитра Жмайла, попри те, що в ЗСУ покращилася ситуація з артилерійськими засобами, дефіцит піхотних підрозділів Сил оборони дається взнаки.

Нещодавно представник Національної гвардії України Руслан Музичук пояснював, що російські війська ведуть наступ на Покровському напрямку переважно невеликими піхотними групами, дії яких підтримуються автомобільною технікою - баггі. Проте окупанти також прагнуть наступати й за допомогою механізованої техніки, намагаючись до бездоріжжя досягти тактичних просувань.

Максим Жорін повідомляв, якщо війська агресора Росії окупують Покровськ, для них відкриється безліч можливостей, щоб просуватися далі.

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