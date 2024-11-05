Чи загрожує Україні обвал фронту: військовий експерт сказав, які міста під загрозою

На деяких ділянках стався прорив ворожих сил на глибину 6-7 км.

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Владислав Селезньов оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, DeepState

Ви дізнаєтеся:

У якому випадку можна говорити про обвал фронту

У чому причина проблем Сил оборони

Які міста перебувають під загрозою

Попри тривожні новини говорити про обвал фронту зараз не доводиться. Таку думку озвучив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

У коментарі ТСН він пояснив, що обвал фронту - це прорив ворожих сил на ширині 20-30 км і вглиб на 20 км.

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"На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу я б не ризикнув (...) У нас стався прорив ворожих сил на глибину 6-7 км на деяких ділянках. Тобто про обвал фронту в класичному розумінні напевно не доводиться говорити", - сказав Селезньов.

Водночас, за його словами, проблеми в театрі бойових дій очевидні. І на це є три причини:

фізична втома і виснаженість нашого особового складу;

перевага ворога в живій силі та матеріально-технічних засобах, готовність ворога витрачати свої ресурси заради отримання таких бажаних квадратних кілометрів української землі;

діяльність деяких командирів і начальників української армії на місцях, до якої є зауваження.

Селезньов вважає, що доречно робити постопераційний розбір. Ця практика застосовується в арміях країн НАТО, але в Україні вона не відпрацьована досконально.

Колишній речник Генштабу ЗСУ додав, що є надії, підкріплені орієнтовними розрахунками кадрових українських військових, що все-таки скоро путінська армія може відчувати дефіцит військової техніки.

"Поки цього не сталося, то в зоні ризику перебувають Торецьк, Часів Яр. Звичайно, ворог буде формувати певні плацдарми для того, щоб на перспективу створити можливості для подальших масштабних атак. Я вважаю, що ворог буде тиснути на наших захисників на Куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку. Думаю, масштабний рух буде в Запорізькій області. У росіян створилися умови для активного задіяння своєї логістичної мережі, щоб забезпечувати рух армії на півдні", - припустив аналітик.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на фронті - останні новини

Армія РФ 4 листопада окупувала село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState. Також російські військові просунулися біля Курахового і Богоявленки на Донеччині, біля Колесниківки - на Харківщині та в Кремінній Балці на Донбасі.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас у російської окупаційної армії є просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Як пише Forbes, російська окупаційна армія намагається вибити Сили оборони України із села Ільїнка, що розташоване за 50 км на захід від Донецька. Бійцям 79 бригади ЗСУ, чисельність яких становить близько двох тисяч, протистоїть 10-тисячне угруповання 20-ї мотострілецької дивізії РФ.

Журналісти пишуть, що якщо Іллінка і навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.

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