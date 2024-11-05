Армія РФ окупувала село Степанівка в Донецькій області - DeepState

Також російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів.

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Росія окупувала село Степанівка / фото: 199 навчальний центр ДШВ, deepstatemap

Коротко:

Окупанти захопили село Степанівка на Донбасі

У армії РФ є просування біля чотирьох населених пунктів

Генштаб не підтверджує окупацію Степанівки

Армія країни-агресора 4 листопада окупувала село Степанівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

Таким чином, судячи з карт DeepState, окупанти просуваються вздовж річки Вовча.

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Також російські військові просунулися біля Курахового і Богоявленки в Донецькій області.

Крім того, у армії РФ є просування біля Колесниківки - у Харківській області та в Кремінній Балці на Донбасі.

Степанківка на карті / DeepState

Карта DeepState

Карта DeepState

Карта DeepState

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що на Краматорському напрямку окупанти атакували п'ять разів у районах Часового Яру та Ступочок.

"Ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, наразі триває один бій поблизу Щербинівки", - ідеться в повідомленні.

На Покровському напрямку від початку доби в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр'ївка та Вишневе Сили оборони відбивали 21 наступальну та штурмову дію ворога. Чотири з них ще тривають.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись іти вперед у напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

Ситуація на фронті - останні новини

Протягом тижня російська армія окупувала близько 150 квадратних кілометрів території в Донецькій області. Окупанти також готуються до наземних атак на Запоріжжя. Про це повідомив командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Як повідомляв Главред, Сили Оборони України відновили свої позиції в населеному пункті Дружба на Торецькому напрямку в Донецькій області. Водночас російська окупаційна армія має просування біля чотирьох населених пунктів - Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки і в Кремінній Балці.

Окупанти тиснуть на українські позиції в районі міста Часів Яр, що на Донеччині, і намагаються оточити угруповання ЗСУ.

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