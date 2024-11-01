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Війська РФ кинули сили на два напрямки: ЗСУ завдали ударів, деталі

Андрій Ганчук
1 листопада 2024, 17:49
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Новим російським окупантам поставили за мету увійти у Куп'янськ, сказав Станіслав Бунятов.
Куп'янськ, війська РФ
Росіяни у спробах увійти до Куп'янська застосовують на полі бою сили танкової армії і свіже підкріплення - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Що відбуваються в Куп'янському районі:

  • Новобранцям РФ поставили мету увійти до Куп'янська
  • Українські бійці не допускають проривів оборони
  • На Вовчанському напрямку ворог зазнав великих втрат

Агресор Росія відправила на Вовчанський і Куп'янський напрямки у Харківській області нові сили. Ворожим військам поставили за мету зайти у Куп'янськ. Українські військові відбивають атаки і не допускають критичних проривів лінії оборони. Про це заявив командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) "Айдар" Станіслав Бунятов.

"У боротьбі за Куп'янський напрямок ворог задіює сили танкової армії і свіжих механізованих підрозділів, мета для яких чітко визначена - "зайти до Куп'янська". З півночі ворога стримує природний бар'єр у вигляді річки, тож у наших сил є можливість контролювати його активність, впевнено знищувати і не давати шансів на успіх", - розповів він у своєму Telegram-каналі.

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Як стверджує військовий, на півдні та сході ситуація трохи складніша, і там в окупантів постійно є невеликі просування.

"Хлопці впевнено блокують можливі критичні прориви лінії оборони. Саме місто зазнає нещадних руйнувань від авіації та артилерії противника", - уточнив Бунятов.

На Вовчанському напрямку після заходу нових сил ворог зазнав великих втрат.

Нові окупанти не знали місцевості.

"Техніку для штурмів не застосовують, лише підвозять піхоту на точки та екіпажі БПЛА. Успіхів у просуванні у них немає", - підкреслив Станіслав Бунятов.

Війська РФ кинули сили на два напрямки: ЗСУ завдали ударів, деталі
Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як раніше повідомляв Главред, війська РФ прагнуть закріпитися на лівому березі Оскола на Куп'янщині, щоб у перспективі розвинути наступ на Куп'янськ-Вузловий, сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко. На цьому напрямку ворог намагається взяти Кругляківку.

Окупантам поставили завдання за будь-яку ціну дійти до Оскола, зазначив заступник командира батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич. Противник веде цілодобові штурми та застосовує бронетехніку.

Російські війська вже за 3 кілометри від Куп'янська, сказав начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін. За його словами, вороже озброєння дістає до центральних районів міста. У противника є локальні успіхи.

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