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РФ потрібен плацдарм для наступу на Харків: що вони робитимуть - прогноз

Анна Ярославська
11 травня 2024, 06:34
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Деякі варіанти атаки на Харків існують, і їх обговорюють у певних військових колах.
Михайло Жиррхов, ЗСУ
Михайло Жирохов оцінив ризики наступу РФ на Харків / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, eucom.mil, lrt.lt

Історик, військовий експерт Михайло Жирохов оцінив ризик нового наступу російських окупантів на Харків. За його словами, деякі варіанти атаки існують, і їх обговорюють у певних військових колах.

Жирохов вважає, що спочатку армія РФ може спробувати захопити територію на Сумщині.

"Найімовірнішим сценарієм може бути спроба росіян узяти під контроль якусь територію в Сумській області. Щоб використовувати це просування для своєї пропаганди і з метою відтягування військ", - сказав Жирохов в інтерв'ю Главреду.

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"А вже потім, коли проведуть мобілізацію та наберуть достатню кількість військових, вони можуть використовувати цей плацдарм для наступу на Харків", - додав експерт.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Російські окупанти минулої ночі спробували "промацати" прикордонну лінію в Харківській області. Обстановка у напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. Про це повідомив відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов, який веде Telegram-канал "Говорять Снайпер".

Раніше Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. За його словами, Сили оборони контролюють ситуацію.

"Ці дії передбачувані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів на цю тему", - додав Коваленко.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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