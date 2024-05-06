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Війна Росії проти України може закінчитись за 5 хвилин: у Польщі назвали умову

Юрій Берендій
6 травня 2024, 09:35
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Очільник польського МЗС зазначив, що війна Росії проти України закінчиться тоді, коли агресор зрозуміє, що його втрати не варті кінцевої мети.
Війна Росії проти України може закінчитись за 5 хвилин: у Польщі назвали умову
Війну в Україні може закінчити один телефонний дзвінок / Колаж Главред, фото: УНІАН, European Union, 38 окрема бригада морської піхоти

Російська агресивна війна проти України може закінчитись протягом 5 хвилин. Для цього потрібен лише один телефонний дзвінок - російський диктатор Володимир Путін має зателефонувати міністру оборони Шойгу і дати відповідний указ. Про це в інтерв'ю RMF 24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Війна може закінчитися за п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу (міністр оборони Російської Федерації - ред.). Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться тоді, коли агресор дійде висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але агресор ще не дійшов до цього висновку", - сказав він.

Крім того, Сікорський прокоментував статтю Financial Times щодо планів Москви із підготовки диверсій на території країн-членів ЄС.

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"Ми знаємо, що Путін посилає в Європу ескадрони смерті, він також посилає терористів, в цьому сенсі немає нічого нового", - вказав Сікорський.

Він також оцінив ймовірні рішення літнього саміту НАТО у Вашингтоні і закликав до відповіді на агресивні наміри РФ.

"Я сподіваюся, що на саміті НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернулося до свого коріння. Тобто до стримування загарбницької агресії Росії і демонстрації їй: до цього моменту і ні кроку далі", - сказав глава польської дипломатії Радослав Сікорський.

Водночас польський міністр наголосив, що "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати".

"Я сподіваюся окреслити практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб через кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій", - додав Сікорський.

Під час свого візиту до столиці США міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен переконати Володимира Путіна, що він готовий до багаторічного конфлікту з Росією і довгострокової підтримки України.

"Оборонні бюджети в Європі зростають, тому що Росія нападає на сусідів і загрожує нам. Ці слова про підтримку України виголосив президент Джо Байден під час свого історичного візиту до Києва. Тепер це просто необхідно виконати", - підкреслив Радослав Сікорський.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Кінець війни в Україні - що відомо про Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у червні відбудеться Саміт миру у Швейцарії, і Президент України Володимир Зеленський сподівається, що це буде першим реальним кроком у відновленні справедливого миру в Україні.

Як повідомляє Офіс президента України, Саміт заплановано на 15-16 червня у місцевості Бюргеншток біля Люцерна, Швейцарія. Ця подія стала можливою завдяки спільним зусиллям української та швейцарської сторін.

Зеленський також розповів західним дипломатам, що Росія намагатиметься зірвати цей саміт. Він поскаржився, що російська сторона має "конкретний план" щодо "зменшення" кількості країн-учасниць саміту, але деталі цього плану не розголошуються.

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війна в Україні Сергій Шойгу мирні переговори з Росією
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