РФ вночі атакувала Україну 4 ракетами і 34 дронами: збити вдалося не все

Загарбники запустили 4 ракети С-300 по одній з областей, а також понад три десятки дронів, які довелося збивати у межах п’яти областей.

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РФ вночі атакувала Україну 4 ракетами і 34 дронами/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Telegram

Російські окупанти у ніч на суботу, 23 березня, здійснили нову атаку по Україні, запустивши ракети і дрони.

Ракетами С-300 загарбники вдарили по Донецькій області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"У ніч на 23 березня 2024 року противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Курська обл. – рф, мис Чауда – Крим)", – розповів Олещук. відео дня

Він зазначив, що протиповітряній обороні вдалося знищити 31 дрон у межах п’яти областей України.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 31 "Шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", – зазначив Олещук.

Скільки дронів вдалося збити вночі/ Telegram Олещук

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що РФ може продовжити удари по енергосистемі України – в ISW назвали мету окупантів. Російські загарбники намагаються використати на свою користь те, що через затримки із допомогою від західних партнерів Україна не може зміцнити своє ППО.

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