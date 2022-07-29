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Окупант збив російський гвинтокрил К-52 на Херсонщині: ЗСУ його шукають, щоб вручити винагороду

29 липня 2022, 09:37

Російський солдат "вирішив допомогти" українським військовим, і сам навічно приземлив повітряне судно свого ж війська.

Российские военные, сбитый вертолет
Окупант збив російський гвинтокрил К-52 на Херсонщині/ Telegram "Риа-Мелитополь"

Російський загарбник збив гвинтокрил К-52 своєї ж окупантської армії. Це сталося поблизу села Ольгино Херсонської області 26 липня.

Тепер Збройні сили України розшукують окупанта, щоб вручити йому чималу винагороду за таку допомогу українському війську. Про це повідомляється на сторінці "РИА-Мелитополь" у Telegram.

"Збройні сили України розшукують солдата рф, який 26 липня збив вертоліт К-52 в Херсонській області поблизу села Ольгино", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбнику за такий "жест доброї волі" тепер можуть виплатити кругленьку суму.

"Згідно із Законом України №2172, російському військовослужбовцю мають вручити винагороду за збитий ворожий гвинтокрил щонайменше 100 000 гривень. Країна пишається тобою, синку!" – пишуть у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що упродовж доби 28 липня російська окупаційна армія втратила ще чотири склади з боєприпасами на південному напрямку. Крім того, захисники України знищили 36 російських окупантів.

Нагадаємо, бійцю Національної гвардії України, 19-річному військовослужбовцю строкової служби, який вже збив з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла 6 російських бойових літаків Су-25 та одну ракету, присвоєно звання Героя України.

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