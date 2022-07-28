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ЗСУ б'ють війська РФ на Херсонщині: розбиті склади, ворог втратиа понад 10 одиниць техніки

28 липня 2022, 08:12

Армія України рознесла склади російських загарбників біля Чорнобаївки та Білогірки.

HIMARS, російські військові
Війська України продовжують протистояти російським окупантам на полі бою / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Збройні сили України продовжують нищити військову техніку окупантів Росії. Українські сили минулої доби рознесли два склади боєприпасів загарбників у Херсонській області - біля сіл Чорнобаївка та Білогірка. Ліквідовано 66 російських солдатів. Росіяни втратили понад 10 одиниць військової техніки. Авіація завдала ударів по 5 опорних пунктах ворога навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

Як повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у своєму зведенні, протягом середи, 27 липня, ЗСУ продовжували протистояти ворогу на полі бою на Південному фронті.

Були нанесені нищівні удари по двох військових складах росіян у Херсонській області - біля сіл Чорнобаївка та Білогірка. Крім того, ліквідовано 66 російських військових.

Російські війська втратили понад 10 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки Т-72, 3 гусеничних мінних загороджувача, 2 гаубиці Мста-С, самохідну гаубицю Гвоздика, мінометний комплекс Сані, безпілотник типу Форпост, а також 3 одиниці автомобільної техніки.

Також відомо, що українська авіація вразила 5 ворожих опорних пункти навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

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ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

Сили оборони України ввечері, 26 липня, завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту в захопленому військами Росії Херсоні.

У середу вранці, 27 липня, у Оперативному командуванні Південь підтвердили цю інформацію. За словами представника командування Наталії Гуменюк, українські війська спрацювали філігранно і ювелірно.

читайте такожПерелом на полі бою стався: ЗСУ звільнять Херсонську область до вересня – радник глави ОВАТакож Гуменюк зазначила, що ЗСУ взяли під контроль стратегічну логістику на Херсонщині. З цієї причини окупанти не можуть організувати забезпечення своїх військ.

"Призначена" агресором так звана "влада" окупованої Херсонщини перекрили рух на Антонівському мосту. Місцевий колаборант Стремоусов став в істериці виправдовуватися і сподівався, що, мовляв, контрнаступу ЗСУ не буде.

Голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій сказав, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За словами чиновника, українські війська прийняли вимушене рішення, щоб обрубати логістику окупантам РФ. Після перемоги України міст буде відновлено.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
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