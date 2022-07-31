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Росіяни тиснуть на Донбасі: атакують авіацією та йдуть у танкові атаки

31 липня 2022, 12:04

Російські загарбники здійснили авіаудари біля семи населених пунктів, намагаючись просунутися вглиб.

Сергей Гайдай, Донбас, Луганская область
Гайдай заявив, що РФ намагається натиснути на оборону Донбасу/ ОПУ, Telegram Сергій Гайдай

Російські окупанти намагаються створити додатковий тиск на бійців ЗСУ, які тримають оборону на Донбасі, і для цього б’ють з авіації по населених пунктах Луганської області. Ворожі авіаудари за минулу добу, 30 липня, були зафіксовані біля семи міст і сіл регіону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram. Він зазначив, що противник продовжує намагатися покращити своє тактичне положення, щоб провести наступ на Бахмут і прилеглі населені пункти на межі Луганської та Донецької областей.

"Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовані авіаудари. Противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла. Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення", – розповів Гайдай.

За його словами, постійним обстрілами окупанти намагаються скувати дії сил ЗСУ на Донбасі, щоб українські військові не мали можливості провести ротацію чи підсилити інші напрямки.

"Завдано чотири ракетні удари (за добу – ред.), проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три – із застосуванням мінометів, п’ять разів ворогом використані системи залпового вогню, проведені три танкові атаки", – зазначає Гайдай.

Також він нагадав, що вчора українські воїни знешкодили одну із розвідувальних груп росіян.

Голова Луганської ОВА зазначив, що ЗСУ відбили наступ російських військ одразу на декількох напрямках.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнована низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.

Пізніше стало відомо, що через масований обстріл Миколаєва окупантами загинув відомий бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

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