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РФ наступає на кількох напрямках: в ISW розповіли про ситуацію на фронті

Анна Ярославська
30 січня 2024, 07:03
Міноборони РФ стверджувало, що окупанти нібито захопили Табаївку. Однак аналітики не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви.
ЗСУ, армія рф
На багатьох ділянках фронту тривають позиційні бої / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках. На багатьох ділянках фронту тривають позиційні бої. Деталі розкрили у звіті аналітики Інституту вивчення війни.

Міноборони РФ стверджувало, що окупанти нібито захопили Табаївку. Однак у ISW не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви, а представник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо 29 січня повідомив, що в цьому районі тривають бої, але російські сили не захопили населений пункт.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного.

відео дня

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, показують, що російські війська домоглися незначного успіху в лісосмузі на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ нібито просунулися до Торського і Ямполівки.

29 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, проте підтверджених змін фронту на цій ділянці не відбулося.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південно-східну околицю Авдіївки.

Російські блогери стверджували, що сили РФ нібито просунулися в районі Георгіївки та Новомихайлівки.

Позиційні бої точилися біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Російські сили нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на північ від Приютного.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північ від Приютного, поблизу Золотої Ниви та Старомайорського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 січня, показують, що російські війська нещодавно домоглися незначного успіху в межах Кринок на лівому березі Херсонської області.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт Олександр Мусієнко заявив, що окупанти РФ рухаються в бік села Табаївка на Харківщині, адже прагнуть узяти під контроль важливу дорогу з Куп'янська до окупованого Сватове в Луганській області.

28 січня російська армія заявила про прорив у село Табаївка, також інформацію про те, що в населений пункт зайшли ворожі солдати підтвердили українські аналітики. Однак ЗСУ не дали окупантам закріпитися в селі.

Прессекретарка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські війська продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Український військовий Роман Гасько заявив, що Україна поступово програє війну, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. За його словами, Україна значно поступається ворогові в інженерних спорудах.

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