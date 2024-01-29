ЗСУ потужно знищують бронетехніку росіян: розвідка Британії вразила числом втрат

Після того, як РФ активізувала наступ на сході України, втрати російської бронетехніки збільшилися.

https://glavred.net/ukraine/zsu-potuzhno-znishchuyut-bronetehniku-rosiyan-rozvidka-britaniji-vrazila-chislom-vtrat-10537112.html Посилання скопійоване

В окупантів великі втрати техніки / колаж: Главред, скріншот: відео

У звіті розвідки Британії йдеться, що від початку повномасштабної війни Сухопутні війська країни-агресорки РФ втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин.

Зазначається, що це приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року.

"Вельми ймовірно, що зниження темпів знищення бронетехніки відбулося через все більш позиційний характер конфлікту у 2023 році, а також через те, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції", - йдеться у повідомленні звіту розвідки. відео дня

Після того, як РФ активізувала наступ на сході України, втрати російської бронетехніки збільшилися. Попри те, що росіяни незначно просунулися, вони втратили до 365 танків і 700 бронемашин.

"Однак Росія, ймовірно, зможе виробляти не менше 100 танків на місяць і, отже, збереже здатність заповнювати бойові втрати і продовжувати цей рівень наступальної активності в найближчому майбутньому", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що Україна завдала Росії нищівних втрат. За словами оглядача Томаса Фрідмана, українська армія спромоглася нанести суттєві втрати російській армії, зробивши її менш ефективною та менш небезпечною для Європи.

У РФ великі втрати в районі Кринок через наступ ЗСУ. Країна-агресорка Росія продовжить атаки в районі Кринок найближчими тижнями, незважаючи на зростаючі втрати в особовому складі.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.