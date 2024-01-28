Окупанти атакують ЗСУ рідкісними гарматами - Defense Express

Такі гармати виготовлялися з 1946 по 1950 роки, вони мають "нестандартний як для сухопутних військ армії РФ".

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Окупанти застосовують радянську зброю / колаж: Главред, фото: скріншот: Міноборони РФ

Російські окупанти почали використовувати в боях проти українських Сил оборони рідкісні гармати М-46 калібру 130 міліметрів, які виготовляли ще в 1950-х роках

"Ці зображення не дозволяють встановити, яку ймовірну кількість М-46 розконсервував ворог, можемо лише зафіксувати факт, що російські війська перейшли до зняття зі зберігання і використання й такої радянської артсистеми", - йдеться у повідомленні Defense Express.

Зазначається, що доказом цього є фото, які з'явились у відкритому доступі.

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РФ розконсервовує радянську зброю / скріншот: відео

Відомо, що гармати М-46 виготовлялися з 1946 по 1950 роки, вони мають "нестандартний як для сухопутних військ армії РФ" калібр 130 міліметрів, на зберіганні росіяни мали 350 гармат цього типу.

"Через нестандартність калібру цілком закономірно виникає питання, звідки ра**исти могли взяти 130-мм постріли до М-46. З однаковою ймовірністю можна припустити, що росіяни під ці гармати знайшли снаряди у власних запасах, так і те, що Росії довелось у когось брати 130-мм боєприпаси", - зазначають у виданні.

Також у Defense Express не відкидають можливість того, що росіяни попросили снаряди до М-46 у Північної Кореї.

"Тим більш, як стверджує той же The Military Balance 2023, КНДР в своєму розпорядженні має і ті самі буксирувані М-46, і одразу три типи САУ калібру 130-мм - M-1975, M-1981 та M-1991. Однак, звісно, снаряди до М-46 росіяни могли імпортувати також" - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні йдеться, що ймовірних причин рішення розконсервувати гармати М-46 може бути дві - "високий рівень втрат від контрбатарейного вогню ЗСУ, та заявлений показник дальності стрільби цих гармат".

Нагадаємо, що КНДР дала РФ неякісні боєприпаси. Російські окупанти змушені використовувати артилерійські та мінометні заряди із Північної Кореї через брак свого виробництва, сказали у Генштабі ЗСУ.

Окупанти вдарили ракетою по дитсадку та підприємству в Слов'янську. За словами мера, внаслідок удару РФ постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибито вікна.

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