"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

Військовий Роман Гасько заявив, що на українському фронті є серйозні проблеми з інженерними спорудами, які могли б врятувати захисників.

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Військовий заявив, що Україна програє війну / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

України поступово програє війну, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив український військовий Роман Гасько, повідомляє Цензор.нет.

"Ми повільно, але програємо цю війну, шановні недоумки! Зберіться нарешті докупи", - заявив військовий.

Він зазначив, що Україна значно поступається ворогу в інженерних спорудах. На побудову якісних бліндажів та окопів окупанти витрачали декілька тижнів чи місяців.

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"Коли ми звільняли території в 2022-му, то усі були в шоці від інженерки ворога. Бліндажі у два поверхи, окопи в кращих традиціях Першої світової, доти і капоніри, закопані в землю кунги і контейнери. І все це обшито деревом, з дверми на завісах, сходами і усякими переходами. Були навіть підземні сауни і т.д ... Коли росіяни відходили з правого берега Херсонщини, то місцеві розповідали, що інженерна колона йшла вздовж села протягом двох днів. Я не певен, що усі наші інженерні війська, не пройдуть маршем через те ж село з усією технікою за кілька годин", - каже Гасько.

Військовий переконаний, що саме через "інженерку" українським військовим не вдалося втримати Бахмут. На створення окопів та бліндажів нібито кинули людей з лопатами, замість трактора та бетону. Подібна ситуація була і на півдні. Роман Гасько каже, що через ту ж проблему контрнаступ ЗСУ не був таким успішним, як хотілося. Він навіть ставить під сумнів, чи готова лінія оборони ЗСУ біля Авдіївки.

"Як там справи з облаштуванням позицій на підступах до Курахового, Костянтинівки і Покровська?Якщо викопані тракторами рови сирої землі - це і є облаштуванням ліній оборони у розумінні керівництва держави, тоді це ситуація взагалі не ок. Ну і одразу раджу шукати тисячі тих недоумкуватих і відважних піхотинців, які в сирих необладнаних канавах будуть тримати оборону. Ще й в еру FPV. От незадача", - додав він.

Військовий не виключає, що якщо не побудувати міцні інженерні споруди, то українські війська можуть не вистояти не лише на Донбасі та півдні, а й на півночі та північному сході, який раніше вдалося визволити.

"Зараз, усі трактори Полтави, Дніпра, Павлограда, Чернігова, Сум, Харкова, і не тільки,- мали б батрачити цілодобово. І не лише трактори, а й бетоновози, самоскиди, маніпулятори і т.д. Бетоном і арматурою, зараз треба будувати не над землею, а під землею. А якщо ні, ну то готуйтесь зустрічати спочатку наші роздовбані війська, потім ворожі бомби, а потім і ворожі війська на згарищах власних домівок", - каже військовий.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. У Донецькій області російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ і захопити кількох українських "опорників", проте основне завдання з виходу до головної траси постачання.

Полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом. Сергій Сідорін зазначив, що за умови належного забезпечення снарядами, Сили оборони України зможуть продовжити звільнення території України від ворога.

Боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці. За словами військовослужбовця Сергія Волкова, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Адвїівки з 3 напрямків при цьому періодично застосовуючи бронетехніку.

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