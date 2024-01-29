УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

Ангеліна Підвисоцька
29 січня 2024, 17:38
Військовий Роман Гасько заявив, що на українському фронті є серйозні проблеми з інженерними спорудами, які могли б врятувати захисників.
ВСУ
Військовий заявив, що Україна програє війну / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

України поступово програє війну, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив український військовий Роман Гасько, повідомляє Цензор.нет.

"Ми повільно, але програємо цю війну, шановні недоумки! Зберіться нарешті докупи", - заявив військовий.

Він зазначив, що Україна значно поступається ворогу в інженерних спорудах. На побудову якісних бліндажів та окопів окупанти витрачали декілька тижнів чи місяців.

відео дня

"Коли ми звільняли території в 2022-му, то усі були в шоці від інженерки ворога. Бліндажі у два поверхи, окопи в кращих традиціях Першої світової, доти і капоніри, закопані в землю кунги і контейнери. І все це обшито деревом, з дверми на завісах, сходами і усякими переходами. Були навіть підземні сауни і т.д ... Коли росіяни відходили з правого берега Херсонщини, то місцеві розповідали, що інженерна колона йшла вздовж села протягом двох днів. Я не певен, що усі наші інженерні війська, не пройдуть маршем через те ж село з усією технікою за кілька годин", - каже Гасько.

Військовий переконаний, що саме через "інженерку" українським військовим не вдалося втримати Бахмут. На створення окопів та бліндажів нібито кинули людей з лопатами, замість трактора та бетону. Подібна ситуація була і на півдні. Роман Гасько каже, що через ту ж проблему контрнаступ ЗСУ не був таким успішним, як хотілося. Він навіть ставить під сумнів, чи готова лінія оборони ЗСУ біля Авдіївки.

"Як там справи з облаштуванням позицій на підступах до Курахового, Костянтинівки і Покровська?Якщо викопані тракторами рови сирої землі - це і є облаштуванням ліній оборони у розумінні керівництва держави, тоді це ситуація взагалі не ок. Ну і одразу раджу шукати тисячі тих недоумкуватих і відважних піхотинців, які в сирих необладнаних канавах будуть тримати оборону. Ще й в еру FPV. От незадача", - додав він.

Військовий не виключає, що якщо не побудувати міцні інженерні споруди, то українські війська можуть не вистояти не лише на Донбасі та півдні, а й на півночі та північному сході, який раніше вдалося визволити.

"Зараз, усі трактори Полтави, Дніпра, Павлограда, Чернігова, Сум, Харкова, і не тільки,- мали б батрачити цілодобово. І не лише трактори, а й бетоновози, самоскиди, маніпулятори і т.д. Бетоном і арматурою, зараз треба будувати не над землею, а під землею. А якщо ні, ну то готуйтесь зустрічати спочатку наші роздовбані війська, потім ворожі бомби, а потім і ворожі війська на згарищах власних домівок", - каже військовий.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. У Донецькій області російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ і захопити кількох українських "опорників", проте основне завдання з виходу до головної траси постачання.

Полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом. Сергій Сідорін зазначив, що за умови належного забезпечення снарядами, Сили оборони України зможуть продовжити звільнення території України від ворога.

Боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці. За словами військовослужбовця Сергія Волкова, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Адвїівки з 3 напрямків при цьому періодично застосовуючи бронетехніку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

19:19 Україна
"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

18:38 Політика
У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

18:12 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:25

Як українці ставляться до білорусів, росіян і поляків: результати опитування КМІС

19:19

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

19:10

Сусідам необхідно домовлятисьПогляд

19:07

Місячний календар на 30 січня: що краще відкласти цього дня

18:54

Небезпечна витівка: Аффлек прогулявся одразу і з Лопес, і з колишньою дружиною

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ ЗеленськогоЧи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про «історичний» указ Зеленського
18:42

Інформаційна атака на BROCARD є черговою спробою витіснити компанію з ринку – заява компанії официально

18:38

"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

18:28

"Поводилася агресивно": відому співачку зняли п'яною в дим після концертуВідео

18:26

Брітні Спірс вибачилася перед Тімберлейком за дуже відверті мемуариВідео

Реклама
18:16

Що Росія може показати у війні із Заходом: Яременко оцінив потужності ворогаВідео

18:12

У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

18:01

Китайський гороскоп на лютий: що готують зірки в останній місяць зими

18:00

Геніально просто: як розігріти в мікрохвильовці одразу дві тарілки

17:57

"Знадобляться роки": у FT зробили прогноз про виробництво снарядів для України

17:38

"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

17:32

Загадка для найкмітливіших: потрібно за 6 секунд знайти помилку на картинці

17:24

Цілунки і танці: Феріт і Сейран із серіалу "Зимородок" підігріли чутки про романВідео

17:14

У мережі повідомляють про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку

17:13

Як зрозуміти що людина бреше: прості способи вивести брехуна на чисту воду

16:57

РФ наступає поблизу Первомайського та готує новий штурм під Авдіївкою

Реклама
16:55

Загроза штурму Харкова: РФ із новими резервами пішла в атаку, названо напрямок

16:49

Чому 30 січня не можна підмітати: важливі прикмети та заборони дня

16:45

Це не просто так: чому губки для миття посуду продають різнокольоровими

16:30

"Зверніться до фахівця": лікарка назвала 4 запахи тіла, які не можна ігноруватиВідео

16:26

Путін поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом: збираються говорити про Україну

16:26

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

16:25

Виїхав за хабар і вважає, що "Україну продали": ЗМІ розповіли про втечу Влада Ями

16:05

ССО рознесли опорні пункти росіян на півдні та встановили прапор УкраїниВідео

16:02

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:00

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

15:57

"Окупує за три дні": у Раді назвали нові ймовірні цілі Путіна в ЄвропіВідео

15:37

ЗСУ потужно знищують бронетехніку росіян: розвідка Британії вразила числом втрат

15:30

Зеленський запропонував Німеччині перераховувати допомогу біженцям через Україну

15:10

На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

15:04

Чим небезпечна прострочена мелена кава: чи можна вживати такий продукт

15:04

"Клітка під сонцем": журналіст розповів, як "Бі-2" сидять у в'язниці в Таїланді

14:54

Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

14:53

"Друг Путіна" здав назад: у Орбана готові до компромісу щодо 50 млрд євро для України

14:51

"Це паркани трупів один на одному": Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці

14:30

"Найближчим часом": у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

Реклама
14:25

Чому в Європі поганий інтернет: прості відповіді здивують навіть досвідчених людей

14:21

Досвідчені господині завжди зберігають пару цибулин у морозилці: навіщо вони так роблять

14:14

Що не можна заморожувати у морозильній камері: відповідь здивує кожногоВідео

14:00

Жебрак і в кредитах: продюсер розповів про фінансовий стан Кіркорова

13:58

Засідка ЗСУ і "море" вогню: під Куп'янськом бронеколону РФ спалили ПТКРами й дронами

13:53

З яких регіонів може початися розпад РФ: Яременко зробив прогнозВідео

13:50

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

13:50

В Україні злетить тариф на електроенергію: коли очікувати підвищення

13:48

Місячний календар на лютий: коли найкраще планувати весілля і стригтися

13:31

Чому США потрібно знайти гроші, щоб дати Росії "по кумполу"Погляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти