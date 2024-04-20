Росія здатна воювати щонайменше два роки: в WP розкрили можливості ворога

Росія змогла відновити втрати на війні і зараз в армії окупантів більше солдат, ніж на початку вторгнення.

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РФ наразі має більше солдат, ніж на початку повномасштабного вторгнення / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Міноборони РФ

Російська армія наразі має більше солдат, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Кремль переналаштував економіку на воєнний лад і може підтримувати наступ щонайменше протягом наступних двох років. Про це пише The Washington Рost.

За даними видання, Росія наростила військове виробництво, поповнюючи запаси зброї та боєприпасів. Країні-агресору вдалося відновити свої втрати на війні в Україні, переналаштувавши свою економіку на воєнний лад. Потужності Кремля працюють на підвищеній швидкості, щоб виробити або відремонтувати старе обладнання, купуючи запчастини в Ірані, Китаї та Північній Кореї.

"Росія не виробляє багато своєї сучасної бойової техніки. Але виробляє набагато більше простішого обладнання, гвинтівок, снарядів, масової зброї для масових солдатів", - зазначили в матеріалі. відео дня

В останні місяці західна військова допомога Києву сповільнилася, особливо від США, тоді як РФ активно переозброювала свої сили та оновлювала зброю.

Спочатку офіційні особи США вважали, що війна в Україні суттєво ослабила армію окупантім. Проте верховний командувач США в Європі генерал Крістофер Дж. Каволі нещодавно заявив у Конгресі, що тепер у російській армії більше солдат, ніж на початку вторгнення, а російські війська "продемонстрували прискорену здатність вчитися та адаптуватися до викликів на полі бою як тактичних, так і технологічних".

Президент Росії Володимир Путін затвердив рекордне збільшення військових витрат на 2024 рік. Диктатор планує витратити близько 115 мільярдів доларів, що становить майже третину загального річного бюджету країни. Російські високопосадовці, зокрема міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу, заявили про рекордні показники військового виробництва. Прибічники російського диктатора Путіна доповідали, що виробництво бронетехніки нібито збільшили в чотири рази, поставки танків у п’ять разів, а виробництво безпілотників і артилерійських снарядів майже в 17 разів.

Аналітики вважають, що Росія може виробляти до 330 танків на рік, проте насправді виготовляє лише половину із цієї цифри. Як зазначили у The Washington Рost, РФ змогла відремонтувати близько 1140 танків, які втратила в 2023 році, прибравши пил і відновивши стару броню, взяту зі складу.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що окупанти можуть протиснути окремі ділянки фронту за наявності достатньої кількості сил і засобів. Проте "обвал фронту" наразі малоймовірний.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російські окупанти намагаються перехопити ініціативу з флангів, особливо в районі Іванівського, Андріївки, Кліщіївки. Тимочко додав, що після окупації Часового Яру росіяни планують рухатися в північному напрямку до Краматорська та Андрушківки, а в південному - до Вугледара, Курахового та Покровська, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Крім цього, російське військове командування готує атаку на міста Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ, але місто Часів Яр стало перепоною для них, оскільки утримує всю лінію фронту. Українські війська будуть змушені відступити з Часового Яру у разі відстуності боєприпасів західного зразка.

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