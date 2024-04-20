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РФ може "продавити" фронт: офіцер ЗСУ назвав найнебезпечніші напрямки

Олексій Тесля
20 квітня 2024, 15:52
Ворог на певних ділянках фронту не шкодує жодних ресурсів, наголосив Максим Жорін.
Російські військові, російські танки
/ міноборони РФ, Полтавська ОВА

Окупанти РФ можуть протиснути окремі ділянки фронту в разі накопичення відповідної кількості сил і засобів, однак на сьогодні немає високої ймовірності "обвалу фронту", заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"Незважаючи на різні не дуже оптимістичні новини останнім часом, я не бачу високої вірогідності прям масштабного "обвалу фронту" - зараз часто використовують таке формулювання, хоч воно і не зовсім коректне. Ну звичайно, якщо ми всі розслабимося і заб'ємо - то може бути, але, за адекватного розкладу, навряд чи", - написав він у Telegram.

Український офіцер зауважив, що ворог на певних ділянках фронту не шкодує жодних ресурсів, зокрема особового складу та боєприпасів.

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"Саме за рахунок такого "підходу" вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі - не тільки на сході, наприклад, а й на інших напрямках, зокрема на кордоні", - додав Жорін.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресор Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту. За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Президент Володимир Зеленський інформацію підтвердив, зазначивши, що до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, Україна не готова.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли в нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав глава держави.

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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