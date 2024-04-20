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"Існує велика проблема": полковник ЗСУ назвав умову відступу з Часового Яру

Юрій Берендій
20 квітня 2024, 04:10
Військовий експерт зазначає, що українські війська будуть змушені відступити з Часового Яру у разі відстуності боєприпасів західного зразка.
'Існує велика проблема': полковник ЗСУ назвав умову відступу з Часового Яру
Полковник ЗСУ назвав умову виведення військ з Часового Яру / Колаж Главред, фото: deepstatemap, Міноборони РФ

Російське військове командування вже розгорнуло армію для наступу на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ, однак перепоною для них стало місто Часів Яр на Донеччині. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт, повлковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він підкреслив, що найбільшою перепоною для окупантів є Часів Яр, оскільки це місто утримує всю лінію фронту.

"Якщо залишити Часів Яр, то фронт посиплеться до рівня агломерацій Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Є серйозна необхідність утримувати його. У нас з'явилось дуже багато FPV-дронів, але зі снарядами велика проблема", – сказав Світан.

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Він наголосив, що позиції українських військ в районі Часового утримувались завдяки відсутності дефіциту снарядів. Військовий експерт вказує на те, артилерійські гармати 155 калібру здатні вести вогонь на 7-8 кілометрів далі за російські аналоги.

"Завдяки цій перевазі у дальності, ми виграємо будь-яку контрбатарейну боротьбу з росіянами. Якщо ж не буде боєприпасів, то нам доведеться залишати Часів Яр. Тоді росіяни будуть вздовж чотирьох міст: Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ", – підкреслив Роман Світан.

В цих містах проживають сотні тисяч мирних жителів, яких потрібно буде евакуювати. Російські війська можуть використати артилерію, щоб зробити з цими містами те ж саме, що вони зробили з Авдіївкою, Мар'їнкою та Бахмутом.

Водночас, полковник Світан впевнений, що українське військово-політичне керівництво зробить все можливе, щоб Часів Яр залишився під контролем України. За його словами, є плани для цього, але бракує боєприпасів.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активні дії на різних ділянках фронту і готується до наступу у червні. Для України надзвичайно важлива військова допомога з боку США, особливо засоби ППО. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Українські захисники продовжують контролювати Часів Яр, не зважаючи на напружену ситуацію. Ворог використовує артилерію, танки, безпілотники та авіацію для ударів по місту.

Крім того, російські війська продовжують спроби наступу на Часів Яр, але не мають успіху. Окупанти проводять атаки з флангів та штурмують під Кліщіївкою та Андріївкою, зауважив комбат Юрій Федоренко.

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війна в Україні Роман Світан
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