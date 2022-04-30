РФ завдала ракетного удару по Одеській області: зруйнована ЗПС аеропорту

РФ завдала удару по Одеській області

В результаті ракетної атаки РФ по Одеській області пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

Про це в суботу, 30 квітня, йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь.

"В результаті ракетної атаки по Одеській області пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту", - зазначили в командуванні.

Українські військові додали, що її подальше використання неможливе.

"Пам'ятайте, що поширення інформації про бойові дії узгоджується з військовим командуванням і має тимчасові обмеження", - попередили в командуванні.

Відзначимо, що в Мережі публікують кадри імовірно з результатми роботи ППО в Одеській області.

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Нагадаємо, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі два житлових будинки, один з них - 16-поверховий. Загинули 8 осіб, серед яких 3-місячна дитина. 18 людей отримали поранення.

Одна з ракет потрапила на територію кладовища, де зруйновано понад 1 тис.кв. м території. Важкі поранення отримала жінка, яка прибирала там могили.

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