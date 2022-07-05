РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем: є жертви та поранені, в місті пожежі

РФ обстріляла Слов'янськ / Facebook / Vadymlyakh

У вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов'янська Донецької області.

Про це в Facebook повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Слов'янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях", - підкреслив Лях.

Він зазначив, що додаткову інформацію повідомить пізніше.

Подробиці удару РФ по Слов'янську

Пізніше Лях уточнив, що в результаті обстрілу Слов'янська Донецької області загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

"Результати обстрілу: горить Центральний ринок. "Прильоти" по центру, Варшаві, північному, Славкурорту", - зазначив він.

За словами Ляха, попередньо, в результаті обстрілу одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

"Розмір збитку уточнюється", - додав мер.

читайте такожРФ вбила 6 осіб, у тому числі дитину: деталі ракетного удару по Слов'янську

Раніше повідомлялося про те, що в неділю, 3 липня, російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті удару РФ в місті багато вбитих і поранених.

За словами голови військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадима Ляха, після російського обстрілу в місті почалося 15 пожеж.

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