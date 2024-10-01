РФ накрила артвогнем центральний ринок Херсона: багато загиблих і поранених

Окупанти атакували ринок у центрі Херсона - під ударом опинилися торгові точки.

https://glavred.net/ukraine/rf-nakryla-ognem-centralnyy-rynok-hersona-est-pogibshie-i-ranenye-10601456.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по центру Херсона / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Війська країни-агресора РФ обстріляли центр Херсона у вівторок вранці, 1 жовтня. У результаті є загиблі та постраждалі.

Детальніша інформація ще уточнюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Вранці окупанти вдарили по центральній частині Херсона. На жаль, є загиблі та поранені. Більш детальна інформація уточнюється", - написав він.

відео дня

Голова Херсонської ОВА повідомив, що окупанти атакували ринок у центрі Херсона. Під ударом опинилися торгові точки, де зранку херсонці купували або продавали продукцію.

"Наразі відомо про щонайменше вісім постраждалих. Попередньо, п'ятеро людей загинули, ще троє - поранені", - уточнює він.

Постраждалих доставили до медзакладу. Вони - під наглядом наших лікарів, зазначає Прокудін.

Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Подробиці удару РФ по центру Херсона

Як уточнює голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, відомо про шістьох поранених унаслідок обстрілу ринку в Центральному районі Херсона. Серед них жінки 68, 65 і 33 років та 65-річний чоловік.

"У всіх вибухові травми та уламкові поранення. У момент ворожої атаки вони перебували на вулиці. І до теперішнього часу тіла трьох загиблих доставлені в бюро судово-медичної експертизи", - пише він.

За даними Головного управління Національної поліції в Херсонській області, близько 9-ї години ранку війська РФ вдарили з артилерії по центру Херсона.

"Унаслідок артилерійського обстрілу, попередньо, загинуло шестеро мешканців обласного центру - четверо чоловіків і дві жінки", - наголошується в повідомленні.

Зі свого боку Херсонська обласна прокуратура уточнює, що внаслідок удару РФ по Херсону вже відомо про сімох загиблих.

За даними слідства, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів, імовірно, зі ствольної артилерії по центру Херсона. Обстріл стався поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

"Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло семеро цивільних - троє жінок і четверо чоловіків. Також поранені троє городян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються", - розповіли в обласній прокуратурі.

Пізніше там уточнили, що одна людина, яка вважалася загиблою, медикам вдалося стабілізувати, вона перебуває у тяжкому стані.

/ facebook/khersonpolice.official

Ситуація на Херсонщині - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше було оголошено евакуацію 50 населених пунктів і частини Херсона. Російський терор посилюється, загарбники застосовують усю наявну зброю та активізували удари дронами. Тому влада на Херсонщині ухвалила важливе рішення.

Раніше в ТСУВ "Таврія" оцінили загрозу наступу РФ на Херсон. В ОСУВ "Таврія" зазначили, що Сили оборони продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині, незважаючи на спроби наступу військ РФ.

Як повідомлялося раніше, російським диверсійно-розвідувальним групам не вдається проникнути на правобережну частину Херсонщини, включно з Херсоном. Українські захисники знищують навіть ті штурмові групи, які намагаються висадитися.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред