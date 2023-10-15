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Росія намагається знеструмити Херсон: завдано нових ударів по місту

Яна Ставська
15 жовтня 2023, 15:19 оновлено 15 жовтня, 15:27
Російські окупанти почали посилювати обстріли Херсона та прилеглих районів.
Росія намагається знеструмити Херсон: завдано нових ударів по місту
Росія веде обстріл Херсона / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські окупанти після ранкової атаки на Херсон відновили обстріли. Внаслідок чергового "прильоту" знову пошкоджено лінії електропередач.

Як зазначив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, обстріли було здійснено російською армією з лівого берега.

Станом на 14:18 знеструмлено центр міста. Електрики проводять ремонтні роботи.

відео дня

Окремо "Укрзалізниця" повідомила, що ударна хвиля під час російського обстрілу Херсона пошкодила один з вагонів поїзда №102 Херсон - Київ. Усі цілі. Вокзал перейшов на резервне живлення.

Потяг "недорахувався кількох вікон", але виїхав з зони обстрілу і рухається за графіком.

Раніше речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону зазначив, що після ранкових обстрілів електрику відновили у майже всьому місті. Чиновник констатував, що інтенсивність обстрілів Херсонської області з боку окупантів зросла.

"На жаль, майже кожного дня (обстріл) збільшується на 50-70 снарядів, які вони випускають по території звільненої Херсонщини. От тільки вчора почали просто зносити "з лиця землі" Станіслав. Використовують також заборонені фосфорні боєприпаси, багато артилерії", - констатував Толоконніков.

Обстріли Росії

У неділю вранці, 15 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Херсону, скинувши два "Каби" у районі об'єкта критичної інфраструктури. Одразу після вибухів у деяких районах міста зникла електрика і сталися перебої з водопостачанням. Про жертв і постраждалих інформація відсутня.

До слова, Росія тероризує Херсон безглуздими й навмисними обстрілами об'єктів цивільної інфраструктури, коли восени 2022 року її війська були змушені покинути правобережжя Херсонщини.

Втім, РФ атакує не тільки Херсон, а й інші прифронтові населені пункти. Зокрема, 5 жовтня ЗС РФ завдали ударів по кафе й магазину на Харківщині, вбивши 55 людей, які зібралися на поминки.

Сьогодні, 15 жовтня, окупанти також вдарили по околицях Запоріжжя з комплексів С-300. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Українців вже неодноразово попереджали про підготовку Росією нових ударів по критичній (насамперед енергетичній) інфраструктурі цієї осені та зими.

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