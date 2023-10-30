РФ обстріляла багатоповерхівки в центрі Херсона: є загиблі та поранені

Російська окупаційна армія в ніч на 30 жовтня обстріляла Херсон з лівого берега Дніпра. Під ударом опинилися багатоповерхівки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє - поранені.
Як повідомив у Telegram керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, армія РФ атакувала Центральний район міста близько опівночі з тимчасово окупованого лівого берега. Були пошкоджені багатоповерхівки.
"Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками і отруєнням продуктами горіння доставлена в лікарню", - заявив Мрочко.
Ще двоє поранених - чоловік 68 років і жінка 36 років - госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Як повідомляв Главред, вранці 28 жовтня у Херсоні прогриміли кілька вибухів. Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста. Були руйнування в приватному секторі. 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надано медичну допомогу.
Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила антиукраїнське "підпілля" - агенти РФ наводили ракети і керовані авіабомби на житлові будинки в Херсоні.
Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять - пошкодили. Внаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.
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