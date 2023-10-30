Весь салон у крові: росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні, є поранені

Снаряд РФ влучив просто у салон громадського транспорту. За уточненою інформацією, йдеться вже про 7 постраждалих.

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РФ вчергове обстріляла Херсон / Колаж Главреда. Фото: facebook.com/mrochko.roman, facebook.com/alexandr.prokudin

Сьогодні вдень, 30 жовтня, російські війська здійснили черговий обстріл деокупованого Херсона. Під вогонь потрапила маршрутка з цивільними, повідомив у Facebook голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, є постраждалі, з них одна жінка - у важкому стані.

"Окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка знаходиться у тяжкому стані. Інформація уточнюється", - зазначив Прокудін. відео дня

Водночас, за уточненою інформацією керівника МВА Романа Мрочка, внаслідок влучання снаряду у маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона поранені семеро людей.

Обстріли Херсона і ситуація в області

Росіяни постійно обстрілюють Херсон на прилеглі райони звільненої частини області. Зокрема, напередодні під ударом артилерії ЗС РФ опинилися багатоповерхівки середмістя. Загинула 85-річна мешканка. Ще одну жінку з опіками госпіталізували.

Водночас на лівому березі Дніпра окупаційна "влада" посилює тиск на місцеве населення із метою знайти людей з проукраїнською позицією. Спостерігається масове мародерство, що, на думку спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, може бути сигналом того, що ворог не збирається закріплюватися у цих населених пунктах.

Крім того, українські спецслужби регулярно виявляють зрадників серед місцевих, які наводять ракети та авіабомби на житлові будинки.

Секретар РНБО Олексій Данілов, своєю чергою, підкреслював, що Україна "відповідатиме" Росії за обстріли українських міст.

Війна в Україні - головне

Росія продовжує розвивати наступ на Сході. Тепер окупанти хочуть "відкрити" ще один напрямок - Бахмутський, констатував командувач Східним угрупуванням ЗСУ генерал Олександр Сирський. Українські позиції атакуються щодня.

Напруженою ситуація залишається під Авдіївкою та Куп'янськом. Першу Росія намагається взяти в оточення, а Куп'янськ - захопити заради залізничного вузла.

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