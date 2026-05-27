Осліпла у 30 років: Енн Гетевей розповіла про свою ранню хворобу

Голлівудська актриса та зірка фільму "Диявол носить Прада" розповіла про свою хворобу.

Енн Гетевей розповіла про проблеми зі здоров'ям

Популярна американська актриса Енн Гетевей десять років боролася з таємним захворюванням, перш ніж нарешті перенесла операцію.

Під час свого виступу на подкасті The New York Times "Popcast" 43-річна актриса, відома за фільмом "Диявол носить Prada 2", розповіла, що протягом усіх своїх тридцятих років була "юридично сліпою" на одне око через ранню катаракту.

"Можливо, це занадто багато інформації", — почала вона. "Я була наполовину сліпою протягом 10 років".

"Це настільки сильно вплинуло на мій зір, що я фактично осліпла на ліве око, і мені довелося зробити операцію", — продовжила вона. "І я не розуміла, наскільки все погано, поки нарешті не змогла бачити у всьому спектрі".

"З тих пір я заспокоїлася", — додала Хетевей. "Я не розуміла, що це насправді виснажує мою нервову систему".

Про особу: Енн Гетевей Енн Гетевей — американська актриса і співачка. Лауреатка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 у 2009 році.

