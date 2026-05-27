Осліпла у 30 років: Енн Гетевей розповіла про свою ранню хворобу

Популярна американська актриса Енн Гетевей десять років боролася з таємним захворюванням, перш ніж нарешті перенесла операцію.
Під час свого виступу на подкасті The New York Times "Popcast" 43-річна актриса, відома за фільмом "Диявол носить Prada 2", розповіла, що протягом усіх своїх тридцятих років була "юридично сліпою" на одне око через ранню катаракту.
"Можливо, це занадто багато інформації", — почала вона. "Я була наполовину сліпою протягом 10 років".
"Це настільки сильно вплинуло на мій зір, що я фактично осліпла на ліве око, і мені довелося зробити операцію", — продовжила вона. "І я не розуміла, наскільки все погано, поки нарешті не змогла бачити у всьому спектрі".
"З тих пір я заспокоїлася", — додала Хетевей. "Я не розуміла, що це насправді виснажує мою нервову систему".
Про особу: Енн Гетевей
Енн Гетевей — американська актриса і співачка. Лауреатка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 у 2009 році.
