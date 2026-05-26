"На останньому подиху": ослаблений Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею

Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею / фото: instagram.com/officialslystallone

Сільвестр Сталлоне відзначив 29-ту річницю шлюбу

Актор вперше виглядає настільки втомленим і ослабленим

Поява Сильвестра Сталлоне з палицею на свіжій фотографії викликала хвилю занепокоєння серед шанувальників легенди Голлівуду. Фанати серйозно стурбовані станом здоров'я актора, якому 6 липня виповниться 80 років.

Приводом для обговорень став знімок в Instagram, опублікований на честь 29-ї річниці шлюбу Сталлоне з Дженніфер Флавін під час їхнього перебування в Лондоні. Фото, задумане як сімейний і романтичний кадр, несподівано привернуло увагу через зовнішній вигляд актора.

На знімку Сталлоне сидить у шкіряному кріслі в чорному спортивному костюмі і помітно спирається на палицю, тоді як його дружина позує поруч у білому вбранні з келихом шампанського.

Як повідомляє Radar Online, джерела з оточення артиста стверджують, що роки важких зйомок, численні травми та перенесені операції серйозно позначилися на його фізичному стані. За словами інсайдерів, актор вперше виглядає настільки втомленим і ослабленим.

"Люди знають, що Сильвестр протягом багатьох років піддавав своє тіло справжнім мукам, знімаючись у бойовиках, але те, що він тепер так сильно спирається на палицю, дійсно вразило деяких шанувальників. Серед його близьких існують реальні побоювання, що багаторічні травми та операції дають про себе знати найочевиднішим чином і що він зараз у буквальному сенсі на останньому подиху", — зазначив інсайдер.

Для багатьох шанувальників, які звикли бачити Сталлоне в образах непереможних героїв, таких як Роккі Бальбоа і Джон Рембо, новий знімок став нагадуванням про вік і наслідки десятиліть напруженої роботи в кіноіндустрії.

Про особу: Сильвестр Сталлоне Сільвестр Сталлоне — американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За свою акторську кар'єру знявся у понад 50 фільмах, зокрема у серіях фільмів "Роккі" (1976—2018), "Рембо" (1982—2019), "Нестримні" (2010—2023) та "План втечі" (2013—2019). До перших трьох він також доклав руку як сценарист, режисер і продюсер.

