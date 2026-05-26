В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

НКРЕКП планує з 1 липня підвищити тарифи "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пояснюючи це фінансовими потребами енергосистеми.

Тарифи на комуналку - в Україні схвалили зростання тарифів на світло

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передачу світла

Для бізнесу тариф "Укренерго" зросте на 21,6%

Для населення ціна на електроенергію не зміниться

В Україні з 1 липня може суттєво зрости тариф на передачу електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт рішення про підвищення відповідного тарифу для НЕК Укренерго більш ніж на 21%. Безпосередньо для населення ціна електроенергії не зміниться, однак перегляд тарифу може вплинути на витрати бізнесу та вартість окремих товарів і послуг. Про це йшлось у трансляції засідання НКРЕКП.

НКРЕКП пропонує з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до 903,53 грн за МВт*год без ПДВ, що на 21,62% більше за чинний тариф.

Документ, який ще має пройти остаточне затвердження після обговорень, також передбачає встановлення тарифу для підприємств "зеленої" електрометалургії на рівні 535,97 грн за МВт*год, що означає підвищення на 42%.

Оновлена тарифна складова для виконання спеціальних обов’язків "Укренерго" щодо оплати електроенергії з альтернативних джерел має становити 367,56 грн за МВт*год.

Крім того, тариф на диспетчеризацію планують підвищити на 7,83% — до 118,64 грн за МВт*год. Якщо зміни затвердять, вони набудуть чинності з 1 липня.

Водночас саме "Укренерго" пропонувало більш суттєве підвищення. Компанія просила збільшити тариф на передачу на 29% — до 958,87 грн за МВтгод, а для підприємств зеленої металургії — на 53%, до 579,6 грн за МВтгод. Також НЕК виступала за підвищення тарифу на диспетчеризацію на 55,5% — до 171,12 грн за МВт*год проти нинішніх 110,03 грн.

За розрахунками компанії, тарифна складова для виконання спеціальних обов’язків перед виробниками електроенергії з ВДЕ мала б становити 379,27 грн за МВт*год, що на 18,93 грн більше за чинний показник.

Перед цим "Укренерго" офіційно звернулося до НКРЕКП із проханням переглянути тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

Чому зростають тарифи

Серед причин перегляду тарифів "Укренерго" називає кілька ключових чинників. Про це повідомило Інтерфакс-Україна.

Одним із них є зростання валютних курсів, що створює додаткове фінансове навантаження для компанії, зокрема у частині виконання спеціальних обов’язків перед виробниками "зеленої" електроенергії, вартість якої прив’язана до євро.

Ще одним фактором компанія вважає перегляд Прогнозного балансу об’єднаної енергосистеми України до кінця поточного року. Згідно з оновленими даними, прогнозний обсяг відпуску електроенергії скорочується на 9,5%, а обсяг її передачі — на 5,5%. У компанії пояснили, що це безпосередньо впливає на тарифні надходження, за рахунок яких покриваються інші витрати НЕК.

Також в "Укренерго" звернули увагу на рішення регулятора щодо лібералізації прайс-кепів із 1 травня 2026 року, через що зростає середньозважена ціна електроенергії, яка використовується як база для розрахунків компанії з іншими учасниками ринку.

"Сукупність усіх цих факторів потребує невідкладного реагування, а збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передачу е/е та диспетчеризацію є запорукою відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими та уникнення накопичення боргів на ринку е/е", - вказали в "Укренерго".

У компанії окремо наголосили, що тарифи "Укренерго" не стосуються побутових споживачів, тому їх перегляд не вплине на вартість електроенергії для населення.

Як раніше писав Главред, на тлі складної ситуації в енергетичній системі та значних пошкоджень енергоінфраструктури в Україні вже цього року можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення. Таку думку висловив енергетичний експерт Юрій Корольчук, зазначивши, що вартість електроенергії може зрости до 5–5,5 гривні за кВт·год.

Водночас, за його оцінкою, підвищення може торкнутися не лише електроенергії. Наразі тарифи на інші житлово-комунальні послуги залишаються незмінними, однак така ситуація може бути тимчасовою, і в перспективі можливе зростання цін на водопостачання та опалення.

Експерт також нагадав, що від початку повномасштабної війни вже було дві спроби підвищити тариф на воду. Тому після скасування чинного мораторію, на його думку, вартість тепла та води може збільшитися щонайменше удвічі.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд не розглядає підвищення тарифів на електроенергію для населення через складну ситуацію з відключеннями, а МВФ очікує від України розробки карти лібералізації тарифів, яка має запрацювати після скасування воєнного стану.

У Тернополі комунальне підприємство "Тернопільводоканал" ініціювало підвищення тарифів на воду, пояснюючи це значним зростанням витрат на паливно-мастильні матеріали та електроенергію, що є складовими тарифу. Заступниця директора з фінансово-економічних питань Ірина Вегера підкреслила, що нинішній тариф не змінювався з 2021 року, а через зростання собівартості вже мають розрахунки нової вартості водопостачання близько 98,5 грн за кубометр.

Як раніше повідомляв Главред, тарифи на водопостачання в Україні суттєво варіюються через технологічні особливості підприємств, використовувані джерела та електроспоживання насосів. В "Тернопільводоканалі" пояснили, що підземні джерела води потребують більше електроенергії для видобутку, що призводить до вищих тарифів, порівняно з водоканалами, які використовують поверхневі джерела. Разом із цим можливе підвищення тарифів на електроенергію також вплине на загальну собівартість послуг.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

