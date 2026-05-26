Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

Юрій Берендій
26 травня 2026, 19:19
google news Підпишіться
на нас в Google
НКРЕКП планує з 1 липня підвищити тарифи "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пояснюючи це фінансовими потребами енергосистеми.
В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого
Тарифи на комуналку - в Україні схвалили зростання тарифів на світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • НКРЕКП схвалила підвищення тарифу на передачу світла
  • Для бізнесу тариф "Укренерго" зросте на 21,6%
  • Для населення ціна на електроенергію не зміниться

В Україні з 1 липня може суттєво зрости тариф на передачу електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт рішення про підвищення відповідного тарифу для НЕК Укренерго більш ніж на 21%. Безпосередньо для населення ціна електроенергії не зміниться, однак перегляд тарифу може вплинути на витрати бізнесу та вартість окремих товарів і послуг. Про це йшлось у трансляції засідання НКРЕКП.

НКРЕКП пропонує з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до 903,53 грн за МВт*год без ПДВ, що на 21,62% більше за чинний тариф.

відео дня

Документ, який ще має пройти остаточне затвердження після обговорень, також передбачає встановлення тарифу для підприємств "зеленої" електрометалургії на рівні 535,97 грн за МВт*год, що означає підвищення на 42%.

Оновлена тарифна складова для виконання спеціальних обов’язків "Укренерго" щодо оплати електроенергії з альтернативних джерел має становити 367,56 грн за МВт*год.

Крім того, тариф на диспетчеризацію планують підвищити на 7,83% — до 118,64 грн за МВт*год. Якщо зміни затвердять, вони набудуть чинності з 1 липня.

Водночас саме "Укренерго" пропонувало більш суттєве підвищення. Компанія просила збільшити тариф на передачу на 29% — до 958,87 грн за МВтгод, а для підприємств зеленої металургії — на 53%, до 579,6 грн за МВтгод. Також НЕК виступала за підвищення тарифу на диспетчеризацію на 55,5% — до 171,12 грн за МВт*год проти нинішніх 110,03 грн.

За розрахунками компанії, тарифна складова для виконання спеціальних обов’язків перед виробниками електроенергії з ВДЕ мала б становити 379,27 грн за МВт*год, що на 18,93 грн більше за чинний показник.

Перед цим "Укренерго" офіційно звернулося до НКРЕКП із проханням переглянути тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

Чому зростають тарифи

Серед причин перегляду тарифів "Укренерго" називає кілька ключових чинників. Про це повідомило Інтерфакс-Україна.

Одним із них є зростання валютних курсів, що створює додаткове фінансове навантаження для компанії, зокрема у частині виконання спеціальних обов’язків перед виробниками "зеленої" електроенергії, вартість якої прив’язана до євро.

Ще одним фактором компанія вважає перегляд Прогнозного балансу об’єднаної енергосистеми України до кінця поточного року. Згідно з оновленими даними, прогнозний обсяг відпуску електроенергії скорочується на 9,5%, а обсяг її передачі — на 5,5%. У компанії пояснили, що це безпосередньо впливає на тарифні надходження, за рахунок яких покриваються інші витрати НЕК.

Також в "Укренерго" звернули увагу на рішення регулятора щодо лібералізації прайс-кепів із 1 травня 2026 року, через що зростає середньозважена ціна електроенергії, яка використовується як база для розрахунків компанії з іншими учасниками ринку.

"Сукупність усіх цих факторів потребує невідкладного реагування, а збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передачу е/е та диспетчеризацію є запорукою відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими та уникнення накопичення боргів на ринку е/е", - вказали в "Укренерго".

У компанії окремо наголосили, що тарифи "Укренерго" не стосуються побутових споживачів, тому їх перегляд не вплине на вартість електроенергії для населення.

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Одразу три тарифи на комуналку можуть зрости - експерт

Як раніше писав Главред, на тлі складної ситуації в енергетичній системі та значних пошкоджень енергоінфраструктури в Україні вже цього року можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення. Таку думку висловив енергетичний експерт Юрій Корольчук, зазначивши, що вартість електроенергії може зрости до 5–5,5 гривні за кВт·год.

Водночас, за його оцінкою, підвищення може торкнутися не лише електроенергії. Наразі тарифи на інші житлово-комунальні послуги залишаються незмінними, однак така ситуація може бути тимчасовою, і в перспективі можливе зростання цін на водопостачання та опалення.

Експерт також нагадав, що від початку повномасштабної війни вже було дві спроби підвищити тариф на воду. Тому після скасування чинного мораторію, на його думку, вартість тепла та води може збільшитися щонайменше удвічі.

Тарифи на комуналку в Україні - останні новини за темою

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд не розглядає підвищення тарифів на електроенергію для населення через складну ситуацію з відключеннями, а МВФ очікує від України розробки карти лібералізації тарифів, яка має запрацювати після скасування воєнного стану.

У Тернополі комунальне підприємство "Тернопільводоканал" ініціювало підвищення тарифів на воду, пояснюючи це значним зростанням витрат на паливно-мастильні матеріали та електроенергію, що є складовими тарифу. Заступниця директора з фінансово-економічних питань Ірина Вегера підкреслила, що нинішній тариф не змінювався з 2021 року, а через зростання собівартості вже мають розрахунки нової вартості водопостачання близько 98,5 грн за кубометр.

Як раніше повідомляв Главред, тарифи на водопостачання в Україні суттєво варіюються через технологічні особливості підприємств, використовувані джерела та електроспоживання насосів. В "Тернопільводоканалі" пояснили, що підземні джерела води потребують більше електроенергії для видобутку, що призводить до вищих тарифів, порівняно з водоканалами, які використовують поверхневі джерела. Разом із цим можливе підвищення тарифів на електроенергію також вплине на загальну собівартість послуг.

Інші новини економіки:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
тарифи на електроенергію комуналка новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

19:19Економіка
Білорусь заявила про атаку понад сотні дронів з боку України - в ДПСУ зробили заяву

Білорусь заявила про атаку понад сотні дронів з боку України - в ДПСУ зробили заяву

17:31Війна
Чи будуть удари по Києву, якими погрожує РФ, щоденними: що відповіли у Кремлі

Чи будуть удари по Києву, якими погрожує РФ, щоденними: що відповіли у Кремлі

17:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
У житті почнеться "біла смуга": чотири знаки зодіаку на порозі великих змін

У житті почнеться "біла смуга": чотири знаки зодіаку на порозі великих змін

Як дата народження впливає на характер: 4 найсильніших числа

Як дата народження впливає на характер: 4 найсильніших числа

Гороскоп на завтра, 27 травня: Ракам - щасливі моменти, Тельцям - напруга

Гороскоп на завтра, 27 травня: Ракам - щасливі моменти, Тельцям - напруга

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

Карта Deep State онлайн за 26 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:19

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

19:12

Генеральний директор назвав звички, які непомітно спустошують гаманець

19:10

Наступні обстріли Києва: Денисенко попередив, до чого готується КремльПогляд

19:08

Дві ложки під кущ: просте підживлення, що збільшить урожай лохини

19:01

Забуте українське слово "стрих": що воно насправді означає

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:44

Кому 27 травня молитися про зцілення від важких хвороб: яке церковне свято

18:34

"Туман в голові": де в Україні знаходиться найнебезпечніше підземелля на планетіВідео

18:25

Сусідка "з пекла" 15 років змушувала подружжя боятися виходити з дому

18:16

"Вас не вилікує": Бадоєв вийшов із заявою щодо "роману" з Барських

Реклама
18:06

Чому калина під вікном може принести сльози: давні українські повір'я

17:44

Вибухи на Житомирщині: в ОВА розкрили наслідки нічної атаки ворога

17:39

Чому шоколад вкривається білим нальотом та чи безпечно його їсти: відповідь здивує

17:31

Білорусь заявила про атаку понад сотні дронів з боку України - в ДПСУ зробили заяву

17:27

Що робити, якщо дитина не хоче чистити зуби: мама-стоматолог поділилася порадами

17:23

"Не допомагаємо": син Коляденко зробив зізнання про стосунки з батьком

17:12

Чоловік знайшов сумку, набиту грошима, а згодом опинився в поліції

17:03

Чи будуть удари по Києву, якими погрожує РФ, щоденними: що відповіли у Кремлі

17:01

Курс валют зміниться: що буде з доларом і євро 27 травня

16:47

ПДВ на посилки з-за кордону до 150 євро поки не буде: депутати проголосували

16:39

РФ вдарила по Запоріжжю: кількість жертв різко зросла, у місті пожежі

Реклама
16:29

Як зробити макіяж на випускний самостійно: результат як від візажистаВідео

16:27

Українці стрімко біднішають: від яких продуктів вимушені відмовлятися громадяни

16:21

Для чого насправді в ліфті потрібне дзеркало: справжня причина здивує багатьох

16:15

Відвалився: у Волочкової стався конфуз прямо на сценіВідео

15:57

Чи буде Росія бити по урядовому кварталу в Києві - в Держдумі відповіли

15:38

Знайдено приховане налаштування iPhone, яке може знижувати швидкість інтернету

15:23

Одинокий пельмень у каструлі: сина фігуриста з РФ жорстко висміяли за "талант"Відео

15:11

Вночі може статися новий ракетний обстріл України: монітори назвали можливі цілі

15:02

Петро Оленич і колізія підсудності: справа може дійти до ЄСПЛ

15:00

Новий рецепт гарячих бутербродів за 17 хвилин - простіше не буває

14:56

Вріже сильне похолодання: синоптикиня назвала точну дату

14:56

Як відлякати ос від дому раз і назавжди: дешевий метод, який працює краще за хімію

14:42

Гороскоп Таро на завтра, 27 травня: Ракам — новини на роботі, Водолію — боротьба

14:40

Місячний календар стрижок на червень 2026 року

14:38

Хлопець почав заробляти величезні гроші, "нічого не роблячи"

14:29

"Біжу за мову": щорічний забіг об’єднав понад дві тисячі учасників

14:24

"Тут треба пильнувати": акторка Ольга Сумська поділилася секретом гармонійних стосунків зі свекрухою

14:20

Чи можна прибирати у свято 27 травня: суворі прикмети

14:18

Олена Зеленська "вигуляла" незвичайний браслет - у чому його секрет

13:56

Китай відмежовується від РФ: Пекін відреагував на погрози Москви бити по Києву

Реклама
13:38

Чому в орхідеї жовтіє і сохне листя: більшість робить поширену помилку при догляді

13:32

Створили монахи для особливих цілей: історик розповів, що знайшли у лісі під КиєвомВідео

13:12

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

13:07

Навколо Одеси споруджують систему захисту від РФ: чи існує загроза наступу

13:05

Киянам радять тимчасово виїхати зі столиці: що задумала Росія

12:54

Кілограми золота і срібла: в Україні знайшли скарб, що змінює уявлення про її історіюВідео

12:38

Людей попередили, чому не можна відкривати вікна в спеку, навіть якщо душноВідео

12:26

Бліднуть, жовтіють і засихають: що робити з розсадою помідорівВідео

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

12:06

Штормовий фронт різко змінить погоду: в Одесі очікується значне похолодання

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти