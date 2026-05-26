Посилення мобілізації в Україні: чи збільшилась кількість груп ТЦК на Черкащині

У Черкаському ТЦК та СП пояснили, як формуються та працюють групи оповіщення під час воєнного стану, а також від чого залежить їх кількість і склад.

Новини Черкас - чи збільшилась кількість груп ТЦК на Черкащині

Про що повідомили в Черкаському ТЦК:

Кількість груп оповіщення постійно змінюється

Повістки військовозобов'язаним вручають цілодобово

Склад груп визначається постановою Кабміну

В Україні триває посилення заходів із мобілізації військовозобов’язаних. Зокрема, в Києві нещодавно повідомили про збільшення кількості груп оповіщення ТЦК та СП на 40%. Водночас у Черкаській області кількість таких груп і чисельність залученого персоналу не є сталою. Про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК у відповіді на інформаційний запит видання "18000".

У Черкаському ТЦК та СП не стали розкривати точну кількість сформованих груп оповіщення, оскільки цей показник постійно змінюється залежно від мобілізаційних потреб та оперативної ситуації.

"Групи формують в обсязі, достатньому для повного та своєчасного виконання мобілізаційних завдань", - йдеться у заяві.

Також у відомстві не назвали загальну кількість людей, залучених до роботи таких груп, пояснивши, що чисельність регулярно коригується відповідно до актуальної обстановки та поставлених завдань.

У Черкаському обласному ТЦК та СП зазначили, що створення та склад груп оповіщення визначаються постановою Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року. Документ передбачає, що до таких груп входять представники ТЦК та СП, а також, за погодженням, працівники Національної поліції.

У ТЦК та СП зазначили, що під час воєнного стану оповіщення військовозобов’язаних проводиться цілодобово. Крім того, групи працюють у вихідні та святкові дні, що пояснюють необхідністю підтримання обороноздатності країни та виконання законодавства у сфері мобілізації.

Чи будуть в Україні знижувати мобілізаційний вік

Як писав Главред, питання зменшення мобілізаційного віку в Україні та запровадження обмежень на виїзд за кордон для молодих чоловіків наразі не перебуває на порядку денному і не розглядається навіть у контексті оцінки можливих ризиків. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса.

Він зазначив, що на сьогодні влада не опрацьовує ані питання зниження мобілізаційного віку, ані запровадження додаткових обмежень для чоловіків віком від 18 до 24 років щодо виїзду за межі країни.

Водночас генерал зауважив, що в майбутньому ситуація може змінитися, однак такі рішення залежатимуть від розвитку подій на фронті.

"Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", - вказав він.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив модель "розумної" мобілізації з трьома форматами, що враховує технологічний розвиток та демографічні зміни, і підкреслив, що демобілізація в нинішніх умовах є небезпечним популізмом. Він наголосив на необхідності високих вимог до персоналу та відкритого процесу підготовки й служби. Такий підхід має уникнути внутрішньої дестабілізації суспільства.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт, який пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації, зробивши її платною або з умовою служби в резерві. Законопроект передбачає припинення безстрокових відстрочок і визначення категорій заброньованих законодавчо. Таким чином врегульовується поєднання потреб економіки та обороноздатності країни.

Як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Стерненко розкрив, що у червні в Україні розпочнеться масштабна реформа ЗСУ у два етапи, при цьому другий етап передбачає значні зміни в системі мобілізації. Він повідомив, що модель мобілізації буде суттєво переформатована, зокрема планується залучення більшої кількості іноземців до військової служби, а поточна система перестане існувати у звичному вигляді.

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

