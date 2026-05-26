Філіп Кіркоров відмовляється відвідувати зустрічі однокласників, які раніше заздрили йому.

Кіркоров поскаржився на заздрісних однокласників

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив, що не підтримує зв'язок з однокласниками, які сильно заздрили йому в школі. Його слова передає "Звездач" у Telegram.

Артист припускає, що причиною такого ставлення стала його золота медаль.

"Вони так заздрили, що на випускному балу всі відсіли від мене на іншу лавку", - поділився він.

За словами Кіркорова, багатьох однокласників уже немає в живих, а з рештою він не спілкується.

"Половина (класу, - ред.) вже померла... З одним однокласником я дружу досі, решта - роз'їхалися по світу", - сказав путініст.

Кіркоров зізнався, що досі уникає зустрічей випускників через неприємні спогади про шкільні роки.

"Я одного разу прийшов, вони спочатку робили вигляд, ніби їх не стосується, що Філіп Кіркоров прийшов. А потім почали просити автографи для доньки, онуки, Жучки..." - додав співак.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, у тому числі й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

