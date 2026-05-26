Щоб чоловіки оберталися: дизайнер назвав стильні акценти

Коротко:
- Які кольори зараз у моді
- Який топ буде виглядати дуже жіночно
Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав наймодніші сукні 2026 року, назвав акценти в образі, які змусять чоловіків обертатися вам услід.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Акценти, що роблять будь-який образ помітним. У цій частині зібрав речі, які миттєво привертають увагу і роблять look сучасним та стильним", - каже дизайнер.
Червоний колір
За словами дизайнера, червоний колір — справжній магніт для уваги. Навіть простий тотал-лук у червоному виглядає шикарно і дорого.
Мереживні топи та туніки
За словами Андре Тана, мереживні топи виглядають дуже ніжно і жіночно. "Вони пасують і до джинсів, і до ділового костюма. Ідеально — для романтичної вечері", — каже Тан.
Блакитний колір
Головний колір цього сезону — це ніжно-блакитний. Тотальний лук у цьому кольорі виглядає просто на мільйон.
Про особу: Андре Тан
Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.
