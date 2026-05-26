Чи буде Росія бити по урядовому кварталу в Києві - в Держдумі відповіли

У Росії фактично визнали, що Верховна Рада та Офіс президента України не розглядаються як реальні "центри ухвалення рішень", попри погрози Москви.

https://glavred.net/war/budet-li-rossiya-bit-po-pravitelstvennomu-kvartalu-v-kieve-v-gosdume-otvetili-10767887.html Посилання скопійоване

В Росії відповіли, чи буде Росія бити по урядовому кварталу в Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Верховна Рада та Офіс президента не є цілями для ударів РФ

Депутати не керують військами і не визначають цілі для атак

РФ вважає "центрами рішень" лише захищені командні пункти

Після гучних заяв російського МЗС про можливі удари по так званих "центрах прийняття рішень" в Україні голова комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрій Картаполов заявив, що ані Верховна Рада України, ані Офіс президента не належать до таких цілей.

На його думку, аналогічно таким центром не можна вважати і Держдуму РФ.

відео дня

"Верховна Рада не є центром прийняття рішень — точно так само, як у Росії, наприклад, ним не є Державна дума. Депутати ж не контролюють війська і не визначають, куди і коли завдавати ударів", — сказав російський чиновник, якого цитує видання "Агенство".

Він також заявив, що це стосується й Офісу президента України, стверджуючи, нібито Володимир Зеленський не перебуває там постійно та працює з укриття.

"В офісі в нього двоє охоронців і п’ять прибиральниць. Чи є сенс витрачати дорогі боєприпаси на, по суті, порожнє місце?", — додав Картаполов, який неодноразово робив українофобські заяви різного штибу.

Картаполов пояснив, що під "центрами ухвалення рішень" у Росії мають на увазі захищені командні пункти Збройних сил України, які, за його словами, розташовані не в центральній частині Києва.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає удари по Україні / Інфографіка: Главред

Новий удар по Києву - про яку загрозу попередив експерт

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що загроза нових масштабних ударів по Києву залишається доволі високою, хоча між такими атаками Росія може витримувати триваліші проміжки часу.

"Можливість повторів є. Просто інтервал між такими ударами може бути більшим. В принципі, вони майже два тижні витримали між останнім масованим нальотом на Київ і цією атакою. Причому в цю атаку вони зібрали все, що змогли зібрати", — сказав він.

Він припустив, що головною метою останнього удару був не стільки військовий результат, скільки психологічний та політичний вплив. Експерт вважає, що Кремль прагнув чинити тиск як на українське суспільство, так і на західних союзників України. Також серед потенційних цілей могли бути державні установи, зокрема Верховна Рада та Офіс президента, адже удар по таких об’єктах спричинив би значний інформаційний ефект.

Удар по Києву - останні новини за темою

Росія в ніч на 24 травня запустила занадто багато ракет по Києву, що перевантажило українські сили ППО, повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов. Українські військові продемонстрували кращі показники боротьби з дронами, перехопивши понад 40% атакуючих БПЛА "Шахед".

У МЗС Росії анонсували нові масовані удари по Києву та назвали цілі атак, серед яких підприємства ВПК і командні пункти. Російська сторона також закликала іноземців покинути столицю України.

Як раніше повідомляв Главред, глава МЗС РФ Сергій Лавров офіційно попередив США про підготовку системних ударів по Києву з боку Росії, що називають відповіддю на нібито терористичні атаки України. Москва також висловила невдоволення нібито зірваними домовленостями щодо війни, досягнутими за ініціативою США в 2025 році, підкресливши готовність до послідовних ударів.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред