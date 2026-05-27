Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

Синоптик спрогнозувала, скільки триватиме похолодання.

Погода в Україні завтра, 28 травня, буде прохолодною. Територія країни опиниться у тилу холодного атмосферного фронту, повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, залишки дощів ще випадуть в Україні, однак опади будуть незначними і локальними. А за холодним фронтом пошириться і холодне повітря.

Температура повітря у четвер відчутно знизиться, до +15+19 градусів вдень. На півдні буде трохи тепліше - +20+23 градуси.

"Холодне повітря - важке, сильно тисне, тому через опір теплішого повітря посилюватиметься вітер до штормових поривів", - попередила Діденко.

У четвер в столиці очікується сильний північно-західний вітер, також є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря у Києві знизиться аж до +15 градусів.

"До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня, на прем'єру літечка, знову потеплішає", - додала синоптик.

Главред писав, що за даними метеорологів, цього тижня перша хвиля спеки накриє Європу. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура повітря досягне рекордних місячних значень.

Тепловий купол високого тиску підніме температуру повітря до 11 градусів вище норми. При цьому Україну хвиля спеки фактично омине, аномальні температури поки не прогнозуються.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що 29 травня в Україні продовжиться період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози.

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 27 травня погода в Україні буде дощовою. Найтепліше буде на території південних та південно-західних областей. Там температура повітря підвищиться до 25-28 градусів тепла.

Напередодні стало відомо, що на Одеську область насувається циклон Jule, який принесе погіршення погоди та зниження температури повітря. Він прийде на зміну антициклону Alexander.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

