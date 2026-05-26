Відомий український актор вразив схудненням на 40 кг: фото до та після

Досягти результату артисту допомогли регулярні тренування та правильне харчування.

Володимир Ращук вразив усіх, схуднувши на 40 кг

Відомий український актор Володимир Ращук вразив шанувальників кардинальним схудненням. Артист зізнався, що скинув 40 кілограмів і повністю змінив свій спосіб життя.

В інтерв'ю проекту "Наодинці з Гламуром" актор розповів, що зараз важить 100 кілограмів, при цьому лише 10% його маси становить жир, а решта – м'язи.

За словами Ращука, досягти такого результату йому допомогли регулярні тренування та правильне харчування. Зараз артист займається у спортзалі тричі на тиждень і дотримується збалансованого раціону без жорстких обмежень.

Втім, під час підготовки до змагань з бодібілдингу дисципліна була значно суворішою.

"Зараз важу 100 кг, скинув 40 кілограмів. У мене десь близько 10 відсотків жирової маси, все інше — м'язова. Тренуюся тричі на тиждень. Просто у мене був змагальний сезон, то трохи пригальмував. Зараз уже можна нормально їсти і спокійно тренуватися, а не жорстко", — поділився артист.

Про особу: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987) — український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

