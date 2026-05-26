Відомий український актор вразив схудненням на 40 кг: фото до та після

Віталій Кірсанов
26 травня 2026, 21:42
Досягти результату артисту допомогли регулярні тренування та правильне харчування.
Володимир Ращук вразив усіх, схуднувши на 40 кг
Володимир Ращук вразив усіх, схуднувши на 40 кг / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Коротко:

  • Володимир Ращук зараз важить 100 кг
  • Лише 10% маси актора становить жир, а решта – м'язи

Відомий український актор Володимир Ращук вразив шанувальників кардинальним схудненням. Артист зізнався, що скинув 40 кілограмів і повністю змінив свій спосіб життя.

В інтерв'ю проекту "Наодинці з Гламуром" актор розповів, що зараз важить 100 кілограмів, при цьому лише 10% його маси становить жир, а решта – м'язи.

За словами Ращука, досягти такого результату йому допомогли регулярні тренування та правильне харчування. Зараз артист займається у спортзалі тричі на тиждень і дотримується збалансованого раціону без жорстких обмежень.

Втім, під час підготовки до змагань з бодібілдингу дисципліна була значно суворішою.

Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

"Зараз важу 100 кг, скинув 40 кілограмів. У мене десь близько 10 відсотків жирової маси, все інше — м'язова. Тренуюся тричі на тиждень. Просто у мене був змагальний сезон, то трохи пригальмував. Зараз уже можна нормально їсти і спокійно тренуватися, а не жорстко", — поділився артист.

Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Про особу: Володимир Ращук

Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987) — український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

