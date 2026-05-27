"Секретні крила": Сили безпілотних систем паралізували постачання окупантів на півдні

Віталій Кірсанов
27 травня 2026, 00:41
Для нанесення ударів використовуються нові безпілотні авіаційні системи, які раніше не демонструвалися публічно.
Безпілотні системи паралізували постачання окупантів на півдні / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Особливу увагу українські військові зосередили на маршруті Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь
  • Знищено десятки російських вантажівок і паливозаправників

Сили безпілотних систем України спільно з 412-ю бригадою Nemesis та іншими підрозділами Сил оборони розпочали масштабну операцію зі знищення російської логістики на тимчасово окупованому півдні України.

Як повідомили в бригаді, основними цілями стали вантажна техніка, паливозаправники та транспорт постачання російських військ, що знаходяться в глибокому тилу. Особливу увагу українські військові зосередили на маршруті Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь, який вважається одним із ключових логістичних коридорів армії РФ на південному напрямку.

Для нанесення ударів використовуються нові безпілотні авіаційні системи, які раніше не демонструвалися публічно. У підрозділі заявили, що комплекс під назвою "секретні крила" розроблявся спеціально для ураження об'єктів логістики на значній відстані.

За даними українських військових, нова система вже показала високу ефективність: знищено десятки російських вантажівок і паливозаправників. Через втрати окупаційна влада та російське командування були змушені обмежити рух важкої техніки по трасі Р-280, що з'єднує окуповані території півдня України з Кримом.

У бригаді також зазначають, що спроби російських військ використовувати польові та ґрунтові дороги для перекидання техніки не принесли очікуваного результату. Українські дрони продовжують виявляти та вражати цілі навіть поза основними маршрутами постачання.

У Силах оборони України наголошують, що систематичне знищення логістики залишається одним із найважливіших факторів ослаблення російського угруповання на півдні країни.

Дивіться відео знищення логістики окупантів

Росія вже використовує керовані дрони

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що Росія останнім часом активізувала атаки на Україну із застосуванням керованих безпілотників.

За його словами, такі дрони можуть тривалий час кружляти над населеними пунктами, створюючи постійну загрозу для цивільних осіб.

"Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Вони (росіяни, — ред.) використовують ці дрони для ураження рухомих цілей", — підкреслив експерт.

Як Україна використовує свої безпілотники — деталі

Україна запустила нову модель ведення війни: дроново-штурмові підрозділи, які об'єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу. Про це повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні вже застосовуються дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави ОП Павло Паліса. Він зазначив, що результативність таких систем залежить від низки факторів — зокрема, від типу дрона, рівня підготовки операторів та погодних умов.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

Про джерело: 412 ОП БпС NEMESIS

412 окремий полк безпілотних систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) — військове формування Сил безпілотних систем Збройних сил України, пише Вікіпедія.
За час існування полку його військовослужбовці знищували ворожу техніку на різних ділянках фронту.

"Секретні крила": Сили безпілотних систем паралізували постачання окупантів на півдні

